共艦稱「中國台灣」我空軍霸氣回「別干擾我行動」！無線電拔刀相助「放你X的屁」網讚：消滅共匪人人有責

中國解放軍近年持續騷擾我國周邊海域，近日資深軍事粉專「Taiwan ADIZ」分享錄音，共艦更對我空軍直稱「中國台灣飛機」，國軍則正色回應「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」另外更有一段不明聲源表示「放你X的屁」，被認為是民人義氣相挺，網友也讚聲「消滅共匪人人有責」。

資深軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄到，解放軍054A型護衛艦「宜興艦」（舷號537），近日在台海周邊活動時，透過無線電對我方執行任務的軍機廣播喊話：「中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離！」

面對共艦挑釁，我國空軍飛行員回應：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」另外，頻道內也有其他聲源怒嗆「放你X的屁」、「Taiwan Go Go Go！」雖然來源不明，但可能是周邊作業民船、或是無線電玩家的回應。

這段錄音粉專上傳網路，也立刻引來不少網友回應「真的是放你媽的屁」、「真正的台灣軍人魂」、「消滅共匪 人人有責」、「他自己都說中國台灣還會影響安全？真他媽吃屁 」。

（圖片來源：「Taiwan ADIZ」）

