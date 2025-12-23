共艦管很寬！恆春外海嗆遠離「中國台灣」 美軍霸氣回擊

共艦以「接近中國台灣」為由驅離美國軍機。圖為福建號資料照。翻攝中國軍號X@ChinaMilBugle



中共軍機艦頻繁擾台，甚至「管很寬」驅離我盟友。18日凌晨，中共軍艦在恆春外海遇到美國軍機，竟廣播聲稱對方已接近「中國台灣」24浬，並要求遠離，被美軍一句話霸氣回擊，雙方交鋒過程全被記錄下來。

據《自由時報》報導，軍事粉專「Taiwan ADIZ」發現，18日凌晨1時許恆春外海通訊內容有中美之間對話，可聽見中共軍艦透過廣播對美軍激動喊話：「美國軍機，這裡是中國海軍軍艦，你正接近中國台灣24浬，通報你的意圖！」一句「中國台灣」企圖要吃台灣豆腐。

廣告 廣告

美國軍機則以平穩語氣回應：「中國軍艦，我是美國軍機，在合法的空域進行合法的軍事行動，並遵循國際法，在合法空域依照合法的方式執行任務」，顯示其正當性。

「Taiwan ADIZ」分析，推測這架美國軍機極可能從日本沖繩嘉手納基地起飛的MQ-4無人偵察機。

MQ-4C海神無人機。翻攝維基百科

更多太報報導

民進黨支持度暴增「比藍白加起來還多」 游盈隆：這2事在野支持者也不挺

政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌曝已準備問卷：是否支持不在籍投票？

民調揭「台灣人眼中的民進黨」：反共堅定、重視經濟 清廉、執政能力是罩門