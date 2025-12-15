共艦要求軍機遠離喊「中國台灣」！無線電秒飆一句話

根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」14日發布的錄音檔顯示，中共054A型護衛艦「宜興艦」近日在台海周邊活動期間，透過無線電對我國軍機喊話：「中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離。」

這段27秒的錄音檔中，在共艦發話後，無線電頻道內突然出現不明聲源，直接以「放你X的屁」5字回嗆。隨後我國飛行員嚴正回應：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動。」錄音結尾還傳出另一不明聲源以英文喊出「Taiwan Go Go Go」。

立法委員王定宇表示，這可能是無線電愛好者聽不下去而回嗆，真實反映台灣人民對中國政權不遵守國際規範、處處威脅騷擾台灣的厭煩與厭惡。桃園市議員于北辰則指出，正規的廣播驅離是地面戰管責任，通常會依循標準作業程序，不會在頻道中爆粗口，避免飛官在值勤時對罵導致擦槍走火。

軍事專家研判，這句嗆聲可能來自看不下去的無線電玩家或周邊作業民船的「民間反擊」。事實上，這並非首次在開放頻道出現第三方聲音介入兩岸軍事對話。今年9月1日也曾有不明聲源在頻道中對共軍喊話：「可憐啊，一輩子都站不起來」、「共產黨奴隸」等言論。

此事件在網路社群引發熱烈迴響，網友紛紛表示「真正的台灣軍人魂」、「中國就是跟地痞流氓一樣」。錄音檔曝光後迅速在軍事迷圈內傳播，反映出民眾對共軍持續侵擾行為的不滿情緒。

中共軍機、軍艦持續侵擾我海空域已成常態，雙方在無線電波上的較勁也時有所聞。國軍始終保持嚴密監控並進行廣播驅離，堅守立場寸土不讓。這次意外插曲雖非官方回應，卻道出台灣人民面對中國軍事威脅的真實心聲。

