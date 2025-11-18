共艦見「從從容容」八字金句 王世堅：兩岸難得共識

立委王世堅。（圖／東森新聞）





中共解放軍海軍989編隊，15日從山東青島軍港啟航，展開遠海綜合實習。值得關注的是，航行途中學員在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅的質詢金句：「從從容容、游刃有餘」八個字。對此，王世堅出面回應，笑說「這是兩岸難得的共識」，但也反嗆，若是運用不當，下一句接的就是「連滾帶爬」。

意外成為兩岸共識，立委王世堅表情看來有點複雜，他的質詢金句，這回「登上」中共解放軍艦。

中共海軍989編隊，15日從山東青島軍港啟航。經過中國官媒報導，配上磅礡的音樂，不過鏡頭拉近一看，「長白山艦」的飛行甲板上，數千名官兵用人體排出了「從從容容、游刃有餘」這八個字，竟被共軍用以激勵士氣。看到這個畫面，王世堅本人這樣解讀。

廣告 廣告

立委王世堅：「但是要運用得當，如果從從容容、游刃有餘背後加了槍已上膛、劍已出鞘，那就不對了，下一句接的應該是匆匆忙忙、連滾帶爬，不是嗎？」

王世堅也不讓中共有機會吃豆腐，別對台灣兵戎相見，因為中國已不是第一次用這幾個字大作文章。國台辦還曾用來嗆聲台灣產業。

立委王世堅：「大家應該就是說幽默以對，大家要趣味，不必弄得這樣劍拔弩張。軟軟馬也有一步踢，不是這樣嗎？就像我們講我們不怕統戰，你可以統我們，我們也可統你們啊，但是我們很客氣地講，統一次就好。」

這是不是一種統戰與反統戰？留下解讀空間，也成為兩岸緊張情勢下特殊的文化交流現象。

更多東森新聞報導

桃園市議員游吾和父女涉詐助理費356萬 檢起訴

2026蔣川連線對戰沈伯洋、蘇巧慧？ 李四川：有想法會報告

羅世宏／陸配忠誠義務被簡化成一張「不存在的證明」

