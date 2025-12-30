共艦闖鄰接區 控班超艦開火控雷達 國防部：依規定採防禦性措施

國防部召開記者會，針對共艦指控我軍使用「火控鎖定」一事回應。（圖／國防部YT頻道）





中共發動軍演，挑釁行徑持續升高，今（30）日凌晨，共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」企圖闖入我西南海域24海里鄰接區，與我海軍「班超艦」對峙。共艦事後廣播指控我方以「火控雷達」鎖定，國防部在記者會中做出說明，依規定採取防禦性措施，但詳細執行做法涉作戰安全，予以保留，記者會中未直接證實「火控鎖定」細節。

根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，今日凌晨3時左右，陸方烏魯木齊艦試圖強行進入24海里鄰接區，我方班超艦隨即近距離對峙，對共鑑持續監控；凌晨3時05分左右，共艦在無線電中指控我方「火控雷達多次照射」，並強硬放話稱，若不停止「挑釁行動」將視為敵對行為。

外界對是否實施「火控鎖定」十分關切，國防部在記者會中表示，當共艦進入24海里後，我方會由對應艦艇依規定採取必要的防禦性警告措施，先海上先以通訊提出示警，必要時再採取防禦性示警以驅離，目的在於「示警、驅離」，不升高形勢、也不引發爭端。至於雷達相關「詳細執行做法」，國防部表示，因涉及作戰安全，予以保留，並未直接證實共艦指控的「火控鎖定」細節。

國防部強調，針對中共此次軍演，及對我國實施實彈射擊，其所為已違反聯合國憲章第２章第４項不得使用武力、或武力威脅的原則，國防部呼籲所有抵禦極權擴張的國家，應共同譴責中共的此番軍事挑釁行為，共同為台海和平、區域穩定做出貢獻，也呼籲中共停止各項挑釁行為，以維護我國民眾的安危與福祉。

