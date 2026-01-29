共艦頻繁出入沖繩 海自第二大艦「摩周」和「獅子島」掃雷艦警戒



日本統合幕僚監部28日發布聲明，解放軍軍艦於24日、27日和28日均在沖繩本島與宮古島周邊活動，日本海上自衛隊對此派出第二大艦艇與反潛機因應。

共艦頻繁出沒沖繩 海自密切警戒監視

統合幕僚監部指出：「1月28日（星期三）凌晨1時左右，海上自衛隊在沖繩縣宮古島東北方約130公里的海域，確認了一艘中國海軍旅洋Ⅱ級飛彈驅逐艦（艦號153），該艦沿該海域向東南航行。隨後，確認該艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，繼續向東南航行駛向太平洋。

廣告 廣告

「此外，同日凌晨2時左右，海上自衛隊在宮古島東北方約140公里的海域，確認了中國海軍旅洋Ⅲ級飛彈驅逐艦（艦號156）及福池級補給艦（艦號890），這些艦艇沿該海域向東南航行。隨後，確認這些艦艇通過沖繩本島與宮古島之間海域，繼續向東南航行駛向太平洋。」

對此，「隸屬海上自衛隊第46掃雷隊的『獅子島（ししじま）』掃雷艦、隸屬第1航空群的「P-1」以及第5航空群的「P-3C」反潛機出動進行警戒監視與情報收集。」

海自「獅子島」掃雷艦。（資料照片／取自海上自衛隊）

統合幕僚監部表示：「1月27日（星期二）晚間7時左右，海上自衛隊在宮古島東北方約150公里的海域，確認了一艘中國海軍江凱Ⅱ級護衛艦（艦號515），該艦沿該海域向東南航行。隨後，確認該艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，繼續向東南航行駛向太平洋。」

解放軍軍艦27及28日動向。（取自統合幕僚監部）

除此之外，「1月24日正午左右，海上自衛隊在宮古島東北方約120公里的海域，確認了一艘中國海軍東調級電子偵察艦（艦號791），該艦沿該海域向東南航行。隨後，確認該艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，繼續向東南航行，駛向太平洋。」

「海上自衛隊第1海上補給隊派出『摩周』（ましゅう）補給艦及第5航空群所屬的『P-3C』反潛機，對其進行警戒監視與情報收集。」

第二大艦出動監控 未來投入護衛艦

日本軍聞媒體「交通新聞」（乗りものニュース）報導，「摩周」全長221公尺、全寬27公尺，基準排水量為1萬3500噸，名稱來源於北海道的摩周湖，是海自僅次於出雲級（いずも）護衛艦的大型艦艇。主要任務是為行動中的護衛艦補給燃料與物資，可以說是「幕後重要支柱」。

近來，由於中國與俄羅斯海軍動作頻頻，海自不僅出動護衛艦，像「摩周」這樣的補給艦與支援艦也接連投入警戒監視與情報收集任務。此外，海自也已計畫導入專職警戒監視的巡邏艦。

更多上報報導

英相施凱爾訪中經貿掛帥 與習近平會面尋求「建立成熟雙邊關係」

美軍中東部署顯示轟炸伊朗迫近 分析：川普手握三種軍事方案

【有片】川普喊降溫後又開砲市長「玩火」 一文看懂明州槍擊疑點與執法亂局