共艦頻繁穿越大隅海峽 擴張威脅加劇

記者丘學陞／綜合報導

日本《朝日新聞》8日報導，中共海軍艦艇在2025年間通過九州南部大隅海峽的次數創下歷史新高，凸顯中共擴張威脅加劇。由於共艦可能持續刺探周邊基地動態情資，因此呼籲美日同盟強化監控與海域覺知能量應對。

大隅海峽位於九州鹿兒島南端與沖繩群島最北端種子島之間，是銜接東海與西太平洋的航道之一，共艦穿越次數自2022年以來便節節攀升，去年不僅達到新高的15艘次，還曾發現情報蒐集艦出沒，顯示中共除透過緊逼日本領海航線示威，還意圖刺探美日情資。

報導指出，美日已選定大隅海峽南側的馬毛島，作為新服役的航空自衛隊F-35B戰機與美國海軍艦載機陸上著艦訓練（FCLP）新基地，預計2030年3月完工，用於提升聯合訓練能量；隨著共艦穿越周邊海域日益頻繁，美日必須持續強化海上情監偵能量與相應作為、妥善應對潛在威脅。

共軍情蒐艦曾穿越大隅海峽，引發日方高度關注。（取自日本統合幕僚監部「X」）