共諜丁小琥吸收國軍現、退役人士 國防部：運用國安聯防機制維護國家安全

共諜丁小琥吸收國軍現、退役人士，國防部強調，運用國安聯防機制維護國家安全。（圖／王烱華攝

中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過媽祖交流來台發展組織，並吸收我現、退役軍官，遭高檢署起訴一事，國防部今天（18日）表示，政戰局執行內部清查作業時，發現涉案的楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制啟動調查，未來也將持續深化反情報教育，提升官兵安全意識。

據了解，丁小琥透過媽祖交流或是商務活動前來台灣促進兩岸友好關係，並接受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，在台發展組織、刺探、蒐集機敏資料。

他並成功吸收陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪，王的官校同學、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，並以此做為組織最核心的成員，並進一步借助其昔日軍中同僚、部屬的人脈關係，成功吸收現役軍人，包括陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、楊的姊姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧、楊女的丈夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林。

國防部指出，政戰局執行內部清查作業時，發現涉案的楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在臺發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。



