共諜主播收紅錢／帳戶驚見百萬異常金流 主播林宸佑收紅錢、泰達幣全曝光

中天主播林宸佑咄咄逼人採訪手段惹議，因涉行賄國軍蒐集機密遭收押禁見。（翻攝林宸佑臉書）

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑因違反《國安法》、貪汙等罪遭收押禁見。本刊調查，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調查扣他的手機發現，這一年多來他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，取得重要操作手冊及參數，案情急遽升高。

此外，林宸佑的帳戶金流及微信群組、接觸對象都已被鎖定，加上他的手機已被查扣，很多訊息幾乎都保留未刪除，專案小組正逐一分析比對，恐衍生案外案，全案勢必擴大延燒。

橋頭地檢署承辦主任檢察官陳竹君與周韋志聯手指揮調查局桃園市調處、高雄市調處及高雄憲兵隊，兵分二十多路搜索林宸佑與九位士現、退役士官兵，多人在外積欠卡費或面臨親友追債，有人見檢調蒐證齊備，訊問後已坦承根本與林宸佑不熟，也沒跟他借錢應急。

林宸佑遭查出百萬金流與泰達幣，專案小組研判與中國挹注有關。（示意圖，翻攝Tether臉書）

由於林宸佑究竟如何知道要匯錢給哪位士官兵、加上匯款的帳號與金額從數千元到數萬元不等款項，相關人等的證詞根本兜不攏，除了涉及重罪外，明顯也有勾串與滅證之虞，此外，檢調已掌握該共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人，有人負責提供資金，林宸佑在網路開節目的政治色彩傾中，早已被中共鎖定成為合作對象，背後都與來自北京的統戰部門有關。

本刊調查，中共滲透台灣的手法五花八門，根據國安局「共諜案滲透手法分析」報告指出，2024年因共諜案起訴人數為64人，與2021年的16人相比暴增4倍；此外，近5年高達159人因共諜案遭起訴，其中95人為現役或退役軍人，占總數6成，顯見中共鎖定國軍滲透的目標非常明確。

林宸佑每週固定開直播政論節目「馬德有事嗎」，被視為挺藍記者。（翻攝馬德有事嗎YT）

國安局也發現，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透過退役軍人拉攏現役士官兵，並透過政黨幕僚、徵信社或旅行社等業者，以網路、金錢利誘、債務脅迫等手法進行滲透。

有別於過去中國積極以黃埔軍校名義邀約退役將領赴中，目前已不再鎖定高階將領情蒐關鍵軍事機密，反而接觸較不具敏銳判斷力的基層士官兵、政黨助理或民間人士，目的不只要取得機敏資料，更是分化社會的心理戰，在關鍵時刻發揮擾亂民心的作用。

