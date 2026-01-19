共諜主播收紅錢2／囂張林宸佑大翻車 手機藏微信「工作群組」大祕寶

林宸佑手機被扣，且遭檢調破解，案情將擴大延燒。（翻攝林宸佑臉書）

林宸佑在立法院採訪風格惹議，他萬萬沒料到用自己的帳戶匯錢買通國軍士官兵會漏餡遭逮，由於當天事發突然，檢調趁他出門上班前動手亮出搜索票抓他，他的手機與電腦都當場被扣，加上相關內容乾淨，不論Line、微信或合作往來的電子信箱內容全都保留，工作群組對話也很完整，宛如大秘寶，檢調將一路順藤摸瓜追查漏網之魚。

林宸佑遭逮後形同大翻車，朝野各黨反應不一，由於林宸佑對在野黨格外友善，不論採訪或合照都笑咪咪，反觀對綠營人士則是咄咄逼人，他被檢調帶走後，知道金流已被徹底查完，就連匯款對象也一併遭約談，案情恐對他不利，因此，應訊態度顯得格外低調，不見平日盛氣凌人的囂張模樣。

林宸佑（右）採訪綠委常咄咄逼人，曾與綠委賴品妤（左）爆發口角衝突。（翻攝東森新聞）

本刊調查，林宸佑從台視入行即展現野心，爭取跑政治線，後被分配到國會，主要負責國民黨，態度積極且求表現，樂於與同業、前輩互動，盼對方協助牽線，讓他參與政治人物的餐敘。

跳槽至中天後，林宸佑的採訪風格更加鮮明，經常在社群曬出採訪藍委的開心合照，但面對綠委卻慣常以挑釁激怒、釣魚方式提問，還將採訪片段分享到個人粉專社群，也因為多次爭議都引起高流量，在2023年與綠委賴品妤發生推擠事件後，獲得電視台高層欽點，在下午時段主持直播節目「馬德有事嗎」，知情人士指出，「他到底是在採訪還是挑釁？」林在台內竄紅的採訪手法，早就引起媒體同業私下議論。

「敢用自己帳戶收錢匯錢，不難看出林宸佑的高調、靠勢。」知情人士表示，只要逐步攻破林的金流與微信通聯群組，很有可能溯源接觸他的統戰管道，讓這起國安案件持續向上發展。隨著逐一拆解他收買官兵的運作模式，也將揭露中共對台統戰的真實面目。

