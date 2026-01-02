"共諜林岳龍"險任北市衛生局機要? 蔣萬安駁:沒這件事

政治中心／陳堯棋 郭南宏 陳威余 台北報導

藍營幕僚林岳龍，去年捲入共諜案，因涉犯國安法，諭令10萬元交保，並限制出境出海。今天（2）平面媒體指出，台北市府顧問顏邦峻，曾一度要將林岳龍塞到北市府衛生局擔任機要，幸好遭到否決，才沒讓共諜進入北市府，不過，對此傳言、蔣萬安駁斥，強調完全沒有這件事情。

台北市長蔣萬安：「(市長好)，好。」嗡嗡嗡，2026年第一個上班日，台北市長蔣萬安，回防"本命區"中山行政中心，與里長們召開座談會。只是才新年第二天，卻爆出疑似有共諜，差點就要進到北市府。時任王欣儀助理林岳龍(2022.10.08)：「大家好，我是林岳龍，台北市議員大安文山區參選人。」曾擔任國民黨北市議員王欣儀、立委王鴻薇助理的林岳龍，去年捲入共諜案，因涉犯國安法，諭令10萬元交保，並限制出境出海。但網路媒體爆料，林岳龍曾透過蔣萬安的核心幕僚，現任的市府顧問顏邦峻牽線，想安插他到衛生局擔任機要，所幸被當時的衛生局長陳彥元否決。

蔣萬安出席中山區里長座談會。（圖／民視新聞）

台北市議員(國)詹為元：「最後他(林岳龍)就是沒有進去啊，而且也沒有任何相關，包含引薦的問題，所以在這個時候，刻意地去操作，過去曾經有共諜進入所謂台北市政府，這真的是有心人士故意，無風不起浪。」台北市議員(民)何孟樺：「中國對台灣的滲透無所不在，各黨各派都應該提高警覺，而不是一面把共諜當作政治口水戰，一面卻急著對中共輸誠跪舔。」儘管藍營議員急忙護航，但綠營強調，共諜問題不該分黨派，要求蔣萬安出面講清楚。

捲共諜案！林岳龍險進北市府？ 蔣萬安回應了

何孟樺認為共諜問題不分黨派，必須正視 。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「完全沒有這件事情，發言團隊已經鄭重地對外聲明跟駁斥。」蔣萬安發聲駁斥，北市府則回應，沒有這樣的人事安排，更與事實完全不符，只是這幾年共諜問題接二連三，身為首善之都的北市府，真的不得不防！





