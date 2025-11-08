共諜案件屢輕判 檢察官籲建構法界國安法制共識
（中央社記者吳書緯台北8日電）近年屢發生共諜、國安案件遭判無罪或輕判，引發社會議論。檢察官林達今天表示，目前普通刑事法庭，缺乏足夠專業國安法官承審，除增設國安專庭，也應展開國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。
台灣勵志協會下午邀請台北地方檢察署檢察官林達以「當前國安法制運作之挑戰與建言」為題，發表專題演講。
林達以中國籍男子周泓旭涉及共諜案為例表示，周泓旭涉及2部分的犯罪事實，第1案遭法院判處涉犯違反國家安全法發展組織未遂罪，判處有期徒刑1年2月確定，但第2案法院判決周泓旭與涉嫌共同發展組織犯罪的2名台灣政黨人士，均無罪確定。
林達指出，第2案在一審時，法院認為周泓旭並未向接觸的軍人表達共諜身分，僅止於蒐集彙整軍人等資料，並帶回中國大陸向上級陳報，因此認定未有「明顯而立即危險之行為」，而二審判決認定周泓旭結識台灣友人，未達危害國家安全或社會安定的程度，因此判決無罪。
針對此案判決，林達直言，這等同必須受招募對象要認知自己要當共諜，才會被判決有罪，可見法官的有罪心證範圍相當窄，因此就算將國安法規的刑度拉高，仍無法解決現況。
曾偵辦多件國安案件的林達指出，刑法是追訴個人的過往行為，針對靜態的事實觀察，但共諜案事實上是「敵國軍情系統」的前哨誘餌，動態推升的發展初步階段，例如軍人販售部隊伙房菜單、輪值表等「垃圾資訊」給共諜，結果不起訴或是無罪判決，將造成敵對勢力可以撒餌式的撒網，開始誘惑軍人出售各式資訊，這就是目前法界只看到眼前個人行徑，未能俯瞰到敵國系統的全觀。
林達表示，台灣法律界養成的過程，著重於對威權體制的反抗、對言論自由的捍衛，以及對依法行政的堅持，常將共諜的接觸當成預備犯而非未遂犯，也讓民眾或許會覺得是恐龍法官，但這就是法律人養成過程的土壤與營養，而「中共哪管你這麼多」，共諜與滲透等灰色地帶行動仍在持續進行。
展望未來，林達呼籲，應建構法律人對國安法的認知，並增設國安專庭與國安案件處理法，例如中共以民船破壞海底電纜，在「海纜7法」的修正草案，納入過失犯的態樣，未來法界應思考在共諜發展組織等犯罪行為態樣，一併納入預備犯和過失犯的態樣，再透過學術界對國安法制的討論，將相關定義具體化。
林達解釋，透過法律學界建構國安法制理論，再引導給檢察官和法官，應用在實務操作，讓整體的法律標準越來越清晰；而不是每次審判由檢察官、法官與律師進行辯論，造成一審有罪、二審無罪，三審又有罪的結果，導致當事人可以對外說是政治迫害或是冤枉的結果。（編輯：林克倫）1141108
