共諜案滯台1420多天⋯向心妻「想出書」討跟監照被拒 狀告調查局卻因國籍問題輸了
曾在 2020 年總統大選前夕捲入共諜案的港籍向心、龔青夫婦，在經歷長達四年的司法訴訟後，最終獲判無罪確定。龔青事後欲向法務部調查局申請當初遭跟監、拍照的相關資訊，準備用於出版回憶錄，卻遭調查局拒絕。龔青不服提起行政訴訟，高等行政訴訟庭昨（12）日做出判決，認定龔青具「香港居民」身分，不符合《政府資訊公開法》規定的申請資格，判決龔青敗訴。
為了出版回憶錄 向心妻向調查局索取「蒐證照」
判決指出，向心與龔青夫婦於2019年間因涉案遭檢察官及法院限制出境出海長達近四年，直到2023年9月洗錢案獲判無罪確定後才獲准離台。龔青認為，在台期間曾遭調查局派員長期跟監及拍照蒐證，為了留存紀錄或未來出版回憶錄之用，於2024年7 月依據《個人資料保護法》及《政府資訊公開法》等規定，向調查局申請提供相關被蒐證資訊。
調查局審查後，認為龔青的身分不符規定，發函予以駁回（原處分）。龔青隨後向法務部提起訴願遭駁，遂向行政法院提起訴訟，要求撤銷原處分並准予提供資訊。
法院：非我國國民亦非互惠外國人 無權要資訊
台北高等行政訴訟庭審理後認為，本案資訊雖涉及個人資料且已歸檔，應優先適用《檔案法》，但《檔案法》中並未詳細規定「申請人的資格」，因此必須回歸適用《政府資訊公開法》（下稱政資法）第 9 條的規定。
根據《政資法》第 9 條，得申請政府資訊的主體僅限於三種，包括具有中華民國國籍並在台設籍之國民、持有中華民國護照之僑民，以及依互惠原則之外國人（即該國也允許台灣國民申請資訊）。
合議庭指出，龔青為香港居民，既非中華民國設籍國民，亦不屬於上述法條所列的對象。法院認為，調查局以龔青「主體資格不符」為由拒絕提供資訊，於法有據，因此裁定原告之訴駁回。
共諜案喧騰一時 最終查無實據無罪確定
全案起因於2019年自稱中國情報員的王立強在澳洲爆料，指稱向心夫婦介入台灣大選。北檢隨即展開偵辦，但歷經調查後，共諜部分因查無證據裁定不起訴；檢方另起訴洗錢罪部分，也歷經一、二審法院審理，最終在2023年9月因檢方未上訴，全案無罪確定。可上訴。
更多鏡報報導
獨家／8億人瑞「閃婚」內幕曝！女看護「一家3口」寄生王家 坐擁7蛋黃房翻身包租婆
獨家／遭廢止台灣身份沒在怕！「武統陸配」跨海怒告華碩 控不當懲處索賠200萬
人瑞閃婚內幕／自薦信曝光！清純女看護昔稱「單身」求職 12年後帶全家開挖人瑞金礦
長榮大學副教授爆「性侵小30歲女業務」！設局逼墮胎：那只是細胞…小三被告才知「還有小四」
其他人也在看
不甩親友質疑…英國24歲女警棄鐵飯碗 飛杜拜半年收入翻3倍
放棄人人稱羨的警察「鐵飯碗」，竟然讓收入瞬間暴增3倍？24歲的前英國女警安柏，在厭倦了高壓、長工時的執法生活
美女主播母親綁架案懸疑11天 路邊黑手套或成破案關鍵
美國NBC電視台「今日秀」女主播古瑟里母親南希失蹤案終於傳出新進展！調查人員在亞利桑那州一處路邊發現的黑色手套，前聯邦調查局（FBI）探員表示，這副手套若確認與案件相關，其上的DNA證據將是辨識嫌犯身分的關鍵。
吳寶春攜手米其林台菜推出聯名麻油雞麵包
[NOWnews今日新聞]世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的膳馨台菜餐廳，選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，推出春節限定聯名「麻油雞麵包」，把傳統料理轉化為可分享的年節記憶，讓台灣人冬天最熟悉的...
加國史上最慘校園槍擊！18歲跨性別少女殺紅眼 「血洗至親」再闖校園隨機掃射
平靜的加拿大礦業小鎮週二（12日）發生震驚全球的血腥慘案！卑詩省（British Columbia）塔姆勒嶺（Tumbler Ridge）爆發該國史上最嚴重的校園槍擊案之一。1名18歲少女涉嫌先在住所殘殺母親與繼兄後，隨即持槍闖入當地中學隨機掃射。這起慘劇共造成包含槍手在內至少9人死亡、25人受傷，死者大多為年僅12、13歲的學童。加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）沉痛哀悼，全國政府機構已降半旗致哀。
好樂貸網路借貸平台涉吸金逾14億 5人遭起訴
（中央社記者曹亞沿新北12日電）新北地檢署查出楊男等人架設好樂貸網路借貸平台，以高投資報酬率、保證還本等話術招攬民眾投資，4年多吸金14.5億元，檢方依涉犯銀行法等罪起訴5人，並對主嫌楊男求處較重刑度。
曾莞婷紅包超狂數字曝！過年規劃已想好 宣布「帶全家人離開台灣」
戲劇女神曾莞婷近年不僅在影視作品表現亮眼，也成為各家品牌爭相邀約的合作對象。近日曾莞婷受邀第三度擔任全球上網卡品牌代言人，雙方合作正式邁入第三年。曾莞婷笑稱這份關係早已超越工作，更像是「生命共同體」。在最新曝光的新聞稿中，她不僅大方分享自己在海外曾遭遇的「斷網慘案」，更揭密如何在菲律賓小島靠著神級訊號封神，成為同場藝人們眼中的救星。趙浩雲
邵雨薇、王柏傑《動物園》談戀愛 金曲音樂人手操刀配樂
邵雨薇、王柏傑《動物園》談戀愛 金曲音樂人手操刀配樂
8旬婦悶死重殘兒遭判2年半 總統特赦令「免除發監執行」
台北市 / 綜合報導 來看到引發社會高度關注的這起長照悲歌，這是一名80多歲老婦人，長期照顧癱瘓在床的兒子，她擔心自己離開人世之後，兒子將無人照料，因此用膠帶悶住 兒子 的口鼻致死，事後再到警察局自首，最後被法院判處2年6個月徒刑，而一審法官在判決書中，建請總統予以特赦，對此，在農曆年前，總統賴清德批示同意，婦人將免除發監執行。北檢派專人親送「特赦證明書」，由林劉姓婦人親自接收，因為她昔日親手結束兒子的生命，婦人在警局低著頭，階梯上緩步移動，依靠女警左右攙扶，這一起超過半世紀長照悲歌，出現關鍵轉折。農曆年前總統賴清德，特赦這名8旬婦人免除發監執行，回顧這起案件，婦人住在台北市松山區，照顧重度身心障礙的兒子長達50年，她因確診在房間內隔離，便想到自己年事已高，兒子的健康卻沒有起色，婦人擔心若是走了將無人照顧，將裝有新台幣1萬元的紅包袋塞入兒子口中，接著悶死兒子，事後婦人自首。一審遭判刑兩年6個月，不過法官相驗照片發現，長年臥床的被害人身形，跟一般成年男子無異，衣著也乾淨整潔皮膚沒有褥瘡，可見受到長年費心照料，因此審酌婦人犯罪情狀，建請總統考慮依法特赦被告。總統府發言人郭雅慧說：「總統經過審慎思考，認為林劉龍子女士，雖然涉犯重大罪名，但這是長期照顧重擔之下的極端悲劇，決定對年邁的老母親，採取免刑不免罪的特赦，以回應人道處境。」歲末之際，似乎有了溫暖收尾，辯護律師也曝光，跟府方對接過程小心謹慎。本案辯護律師杜俊謙說：「總統府對於特赦的處理，其實是非常地謹慎，我們有聯繫到府方，府方也指派副祕書長，來跟我們做對接，對於說最後不用入監服刑這件事情，其實因為有人看見，照顧小孩50幾年的媽媽的辛苦，我想她應該會覺得有一點欣慰啦。」這起具有重大指標意義人道案件，引發社會高度重視。 原始連結
南韓前內政部長因涉戒嚴風波 遭判7年徒刑
南韓法院於今天(12日)判決，前內政部長李祥敏(Lee Sang-min)因在2024年戒嚴危機中所扮演的角色，被判處7年徒刑。 前總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)於2024年12月突然宣布實施戒嚴，派遣武裝部隊進駐首爾國會，並中止文人政府運作。 首爾中央地方法院(Seoul Central District Court)認定，李祥敏曾指示相關單位切斷對被視為批評尹錫悅的媒體機構供電。 合議庭在電視轉播的宣判中指出：「叛亂行為破壞民主核心價值，因此必須予以嚴懲。」 法官並表示，李祥敏下令國家消防廳配合切斷媒體機構的水電，已構成參與叛亂，因此判處7年有期徒刑。 法院同時認定李祥敏涉及偽證罪，因其在先前庭訊中否認曾下達相關指令。 尹錫悅將於2月19日出庭，面臨叛亂罪指控，最重可能被判處死刑。 現年65歲的尹錫悅已於去年4月遭國會彈劾並解除總統職務。(編輯：宋皖媛/陳士廉)
家長注意！今年首例百日咳爆出 多人出現症狀
家長注意！今年首例百日咳爆出 多人出現症狀
守住「3不原則」防詐！ 法務部屏東執行分署揭9類詐騙來電
詐騙集團以境外竄改電話及假冒公務機關名義行騙，法務部提醒對於來電顯示異常號碼務必提高警覺，呼籲民眾落實「不回電、不給個資、不依指示操作」三不原則，守護財產安全。（請聽ＡＩ報導）。 法務部屏東執行
麻辣鍋湯喝2碗腳趾痛醒掛急診 醫：等於濃縮尿酸
一名有高尿酸問題的男子喝下2碗麻辣鍋湯後，隔天因腳趾劇痛驚醒緊急送醫，檢查後發現是尿酸結晶引發急性痛風。泌尿專科醫師蘇信豪指出，火鍋湯底、啤酒及含糖手搖飲是3大尿酸製造機。
李多慧任「反毒酒駕」宣導女神 新北警大執法取締542件
為守護道路安全並宣示對毒酒駕「零容忍」，新北市政府警察局今（12）日攜手臺灣酒駕防制社會關懷協會
高雄動保處前處長涉案交保 農業局：調職查辦
（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄動保處葉姓前處長涉接受多家寵物業者招待，審查相關文件時護航過關，檢方訊後諭令50萬元交保。高雄市農業局長姚志旺表示，除了將涉案人調離原職務外，已啟動行政調查。
高雄冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽2/20登場
[NOWnews今日新聞]由高雄市政府教育局主辦的「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」將於2月20日至2月22日，每日上午10時至下午5時在高雄港18號碼頭盛大舉行。參加比賽可獲贈蠟筆，還可現場抽扭...
因應短延時強降雨 台南70校擬設置汰換防水閘門
（中央社記者張榮祥台南12日電）因應極端氣候短延時強降雨，台南市政府今年度編新台幣2200萬元，預定協助全市70所學校設置及汰換防水閘門，且在汛期前完成，強化校園防災整備。
NBC主持人母失蹤 FBI公布監控畫面、1人被拘留
美聯社報導，聯邦調查局(FBI)今天(11日)公布監視器畫面，顯示亞利桑那州84歲婦人南西．賈斯禮(Nancy Guthrie)失蹤當晚，有一名戴滑雪面罩、腰掛槍套的人出現在其住家門外。警長辦公室(Sheriff's Office)表示，一名人士在土桑市(Tucson)以南交通攔查時被拘留問話，當局並持法院搜索令在里奧里科(Rio Rico)展開搜查。 南西．賈斯禮的女兒為國家廣播公司新聞網(NBC News)「今日秀」(Today)的節目主持人薩凡娜．賈斯禮(Savannah Guthrie)，這起失蹤案件震撼全國。 南西．賈斯禮於1日失蹤。警方表示，門廊血跡經DNA確認屬於她本人，研判她遭強行帶走。她行動不便且需服藥，當局憂心其安危。 由於門鈴攝影機1日凌晨遭拔除，且未訂閱雲端服務，影像一度無法取得。FBI局長巴特爾(Kash Patel)指出，調查人員經數日努力，終於自後端系統殘存資料中復原畫面。畫面疑來自Google旗下Nest門鈴攝影機，此類裝置多將影像上傳雲端保存，即使裝置離線，仍可能傳送資料。專家指出，只要在資料被覆寫前向業者調取，仍有機會復原。前FBI探員史威特(Kat
36年最慘！加拿大女槍手掃射校園釀10死25傷
[NOWnews今日新聞]加拿大卑詩省小鎮10日發生大規模校園槍擊案，一名女槍手闖入當地中學掃射後自盡，包含槍手在內10人死亡、逾25人受傷，這也是加拿大自1989年以來最嚴重的槍擊案。綜合路透社、衛...
宜蘭樹懶餐廳爭議 南投九九峰樂園團隊進駐照顧動物
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣九九峰動物樂園今天表示，派團隊進駐宜蘭縣樹懶餐廳照顧動物、運作管理，但非收購，盼透過暖心介入，化解大眾憂慮，更希望凝聚大眾愛心一起陪伴「萌寵們」走過風雨。
除夕起濕涼3天！ 北台灣降7至8度恐有2波冷空氣
氣象署今（12日）表示，清晨各地仍偏涼，西半部及宜蘭低溫約12至16度。氣象署16時23分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，新竹、苗栗及南投局部地區明（13日）清晨可能出現10度以下低溫，影響時間至13日清晨。東半部與恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。周末至小年夜前天...