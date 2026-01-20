共諜案目標直指飛彈部隊？綠委：透過民間滲透基層軍人

民進黨立委沈伯洋表示，共軍一直都試圖滲透我國基層軍人，只是過去透過退將以軍中「學長姐弟妹」的緊密連結攏絡，近年也以交流的名義，透過民間人士接觸基層軍人。（本報資料照片）

近期頻發共諜案，外界關注共軍似乎試圖獲得我軍飛彈部隊的全方位情資，目標恐是針對我國從去年起陸續成軍的美製武器，包括陸軍海馬斯多管火箭飛彈連等飛彈部隊；民進黨立委沈伯洋表示，共軍一直都試圖滲透我國基層軍人，只是過去透過退將以軍中「學長姐弟妹」的緊密連結攏絡，近年也以交流的名義，透過民間人士接觸基層軍人。

沈伯洋表示，我國對於這個所謂「機密事項」的定義，其實是比較嚴格，當相關武器的參數當然是機密事項，但像是例如相關軍備的保養紀錄、關鍵基礎設施的輪班紀錄，這些在傳統上面不一定會視為機密的事項，則會變成中共的一個餌。

他指出，對中國來說，他們要的是全方位的資訊，但他們難以接觸到基層軍官，因此中共一直以來都利用我國部分退休軍官當作中間人，透過軍中緊密的「學長姐弟妹」的聯絡網，一層一層的接觸往基層滲透，若取得對方的隱私，就可以利用一些小餌，例如基地的資料、保養紀錄，一路養大胃口，直到下次變成「飛彈參數」。

沈伯洋說，藉著一次要的比一次更多，如果對方拿不到的，就再藉由你去滲透下一個人，所以這也是為什麼退休的將領在中共的目標很重要，但若再往前一年看就會發現民間人士也是很重要的突破口。

他舉例，像是先前有位扯鈴教練魯紀賢涉及共諜案遭判刑的案例，魯紀賢到中國做運動的交流，但中國會把交流變到統戰，當中國知道魯紀賢有辦法被吸收之後，再接觸他高中同學，最後一路接觸到現役軍人，再去刺探軍中的機密，而這些其實都是很標準的手法，所以民間人士只要常常去中國，都有可能變成中共重要的統戰對象。

