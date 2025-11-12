共諜案要立委去問當事人？外交圈驚傳吳釗燮林佳龍惡鬥內幕
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
《鏡周刊》今(11/12)報導，外交部長林佳龍跟前外交部長、現國安會秘書長吳釗燮兩人因外交人事埋下嫌隙，不合互鬥，在我國對美關係的特殊溝通管道、駐美代表人事及外交電報情資方面處處過招。
報導指出，吳釗燮前助理何仁傑爆出遭吸收成為共諜時，林佳龍也未替吳緩頰，反要立委「自己問吳釗燮」，吳釗燮則傳出未知會林佳龍就直接找北美司諮詢駐美代表換人的可能性。不少外交圈人員私下議論，連友盟外交人員都開玩笑問：「你們外交部長到底是誰？」
此外，林佳龍被認為行事高調，許多應該低調的外交工作卻屢見聞於媒體，甚至有黨內人士諷刺，還是看新聞才知道林佳龍為國家做這麼多事。今年7月林佳龍訪問友邦巴拉圭，導致總統賴清德安排過境美國、訪問中南美的行程曝光，導致最後喊卡，部分高層也將此事算在林佳龍頭上。
不只如此，過去擔任過台中立委、台中市長的林佳龍，仍保有民選政治人物作風，與其在台中成立的大肚山產業創新基金會成員保持密切互動，就任外長後，在接待外賓或率團出訪時，常見台灣數位光訊科技董事長廖紫岑在其左右，8月出訪帛琉時，廖紫岑、大肚山基金會另名董事、佳氫能源公司劉慶玲等人也隨團，引發側目。
今年上半年時，吳釗燮曾在未知會林佳龍的狀況下，直接找北美司向美方諮詢駐美代表由徐斯儉接任的可能性，此事不僅在外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡，此事讓林佳龍系統大為訝異憤怒，最後還是賴總統當面找來吳釗燮、林佳龍談話，並拍板若無變數，年底前不會動俞大㵢。
更多FTNN新聞網報導
鳳凰颱風襲台 賴總統點名雲嘉南花：做好安置撤離準備
遺憾鄭麗文站上國共舞台 卓榮泰認了：吳石當年就是共諜
賴瑞隆今登記高雄市長初選 許智傑表祝福：防颱也要準備好
其他人也在看
週刊爆林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！外交部回應了
[NOWnews今日新聞]賴政府國安決策體系內鬥傳聞不斷，繼日前外交及國防委員會綠委關切有心人士不斷對外放話外，週刊今（12）日更報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早從去年520新團隊上任後，就...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
傳與吳釗燮不合驚動賴清德 林佳龍親上火線回應：兩人合作都相當愉快
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍今（12）日遭爆不合互鬥，手段包括國安會議未知會林佳龍、吳釗燮介入駐美代表安排等。...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
林佳龍、吳釗燮惡鬥內幕爆出！ 外交部駁：特定人士不實放話
《鏡週刊》今（12）日報導外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「惡鬥、過招」，等情事。對此，外交部透過新聞稿駁斥，該報導引述特定人士不實放話，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，且近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。中天新聞網 ・ 7 小時前
外交龍燮鬥2／龍燮角力火花四溢 友盟尷尬問：誰說了算
國民黨立院團上週透過「既生龍，何生燮」記者會，將國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍不合傳聞正式拿上檯面。執政團隊極力洗清，林佳龍稱「我們的合作相當密切」，總統府也出聲指「政府團隊都朝同樣的目標相互協力」，隨後，賴政府就接連繳出蕭美琴在歐洲議會演說、蔡英文訪問德國的佳績。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
吳釗燮、林佳龍爆不合互鬥 綠黨團回應傳聞：見不得台灣好的人提出的
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍今（12）日遭爆不合互鬥，手段包括國安會議不通知林佳龍、介入駐美代表人選等，引發關...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
人事名單生嫌隙？林佳龍、吳釗燮傳惡鬥 外交部發聲駁斥
外交部長林佳龍跟國安會秘書長吳釗燮屢傳不合，週刊報導，去年520新團隊上任後，兩人就因為外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出，吳釗燮多次繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選。外交部發聲回應，澄清是台視新聞網 ・ 7 小時前
林佳龍吳釗燮被揭惡鬥內幕！民進黨團這樣說
[NOWnews今日新聞]國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍屢傳不合，媒體報導，早從去年520新團隊上任後，兩人就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
吳釗燮 林佳龍內鬥？吳思瑤批見縫插針：想分化Team Taiwan
鏡週刊報導指稱外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮上任後就因外交人事埋下嫌隙，甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等情事。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（12）天表示，這種見縫插針、政治操作是想要來分化Team Taiwan，分化台灣在外交上的成果，但可能會緣木求魚，他們不需要隨之起舞。中時新聞網 ・ 8 小時前
與吳思瑤同場！ 中研院「官網照」不見李彥秀
為了讓外界，能夠認識中研院的百年發展軌跡，中研院的建築與空間展，在這個月6號正式對外開幕。其中，民進黨立委吳思瑤、國民黨立委李彥秀，都受邀出席活動；不過，卻有中研院員工發現，事後中研院的網站上，只公布了吳思瑤的照片，不見李彥秀的身影，因此質疑院方的中立性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
外交龍燮鬥3／JW大戰GD 越權指揮與高調邀功成恐怖平衡
賴政府國安團隊內部的JW（Joseph Wu，吳釗燮）大戰GD（Good Dragon，林佳龍）已是政治圈內公開秘密。府院高層透露，賴清德當初找上沒有外交背景的林佳龍出任外交部長，不僅輿論訝異，連正國會系統也多數持反對意見，最後是由賴親自說服林才拍板這項人事。一名熟悉外交事務的黨政人士說，外交圈一向封閉，賴找林掌外交，是希望能在過去英時代外，建立自己「能掌控」的外交人才，這應該也是賴賦予林的任務。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
事態有變 台灣更應主動出擊
此次「和平推演」出題者黃介正理事長的3個想定，把兵推放在大國角力的架構下，且務實地針對幾個可能的現實場景，推演出美中台都接受的兩岸和平發展架構，這是遠視願景且聚焦實務的精彩賽局。中時新聞網 ・ 15 小時前
外交龍燮鬥檯面化！文官系統頭痛 友盟尬問：到底誰說了算？
《鏡週刊》今天（12日）披露外交團隊惡鬥內幕，事實上，國民黨立院黨團上週舉行「既生龍，何生燮」記者會，將外交團隊不合傳聞搬上檯面，雖然外交部長林佳龍出面稱「合作相當密切」，總統府也發聲澄清，但外交圈的事務官、公務員全都看在眼裡，連友盟的外交人員也嗅到不尋常氣氛，甚至開口詢問，「你們的外交部長到底是誰？」、「到底誰說了算？」鏡報 ・ 8 小時前
俄羅斯反制日本制裁！ 30名學者媒體人遭「無限期封殺」
俄羅斯外交部11日宣布，針對日本政府對俄制裁措施，決定禁止30名日本公民入境俄國。俄方表示，此舉是回應東京針對俄羅斯「特別軍事行動」所採取的持續制裁行動，並強調這項禁令為「無限期」實施。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
前後外長內鬥是錯誤訊息？傳賴清德要出手調停了
今年9月國安會高層人事改組，其中原副秘書長徐斯儉一度傳出將接任駐美代表，不過最終破局，徐斯儉轉任國安會諮委。據媒體報導，賴政府國安決策體系出現角力，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍自去年520新團隊上任後，因外交人事埋下嫌隙，兩人權限角力日益檯面化，也成為推動外交工作的變數。中天新聞網 ・ 9 小時前
昔轟買票今設「普發現金服務站」 網炸鍋出征吳思瑤臉書
全民普發現金1萬元將陸續入帳與開放領取，民進黨立委吳思瑤昨（10）日也在臉書發文，轉發服務處變身「普發現金便民服務站」的資訊，但因她過去曾批評普發現金「買票」，相關貼文遭網友出征，他們嗆聲「以為是拒領1萬登記處」、「不違憲了嗎」。中時新聞網 ・ 1 天前
朱立倫：國民黨思想就是孫中山思想、精神就是蔣經國精神
今天是國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫上午在臉書表示，國父創立中華民國，大家應共同守護中華民國。緬懷國父「天下為公」的精神，國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。太報 ・ 10 小時前
鄭麗文追思共諜延燒 朱立倫紀念國父誕辰喊「捍衛中華民國」
國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引起黨內外質疑追思共諜吳石。今（12日）適逢國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在個人臉書強調，應堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈的奮戰。鏡新聞 ・ 8 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 9 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前