共諜案要立委去問當事人？外交圈驚傳吳釗燮林佳龍惡鬥內幕

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

《鏡周刊》今(11/12)報導，外交部長林佳龍跟前外交部長、現國安會秘書長吳釗燮兩人因外交人事埋下嫌隙，不合互鬥，在我國對美關係的特殊溝通管道、駐美代表人事及外交電報情資方面處處過招。

國安會秘書長吳釗燮(左)、外交部長林佳龍(右)，資料照

報導指出，吳釗燮前助理何仁傑爆出遭吸收成為共諜時，林佳龍也未替吳緩頰，反要立委「自己問吳釗燮」，吳釗燮則傳出未知會林佳龍就直接找北美司諮詢駐美代表換人的可能性。不少外交圈人員私下議論，連友盟外交人員都開玩笑問：「你們外交部長到底是誰？」

此外，林佳龍被認為行事高調，許多應該低調的外交工作卻屢見聞於媒體，甚至有黨內人士諷刺，還是看新聞才知道林佳龍為國家做這麼多事。今年7月林佳龍訪問友邦巴拉圭，導致總統賴清德安排過境美國、訪問中南美的行程曝光，導致最後喊卡，部分高層也將此事算在林佳龍頭上。

不只如此，過去擔任過台中立委、台中市長的林佳龍，仍保有民選政治人物作風，與其在台中成立的大肚山產業創新基金會成員保持密切互動，就任外長後，在接待外賓或率團出訪時，常見台灣數位光訊科技董事長廖紫岑在其左右，8月出訪帛琉時，廖紫岑、大肚山基金會另名董事、佳氫能源公司劉慶玲等人也隨團，引發側目。

今年上半年時，吳釗燮曾在未知會林佳龍的狀況下，直接找北美司向美方諮詢駐美代表由徐斯儉接任的可能性，此事不僅在外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡，此事讓林佳龍系統大為訝異憤怒，最後還是賴總統當面找來吳釗燮、林佳龍談話，並拍板若無變數，年底前不會動俞大㵢。

