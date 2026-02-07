社會中心／綜合報導

今年一月中旬，台灣爆發電視台記者疑似捲入共諜的案件，事實上，近年來中共對台滲透日益頻繁，而「軍人」已經成為對岸鎖定的主要目標。國安單位揭露，近年中共對台滲透手法轉變，不再只針對高階退役將領，也鎖定基層士官兵，現在更傳出中共透過低利貸款、金錢利誘等方式設下陷阱，誘使軍人落入圈套。

來到高雄左營軍區，這裡是中華民國最大的海軍基地，數萬名官兵在此服役，近來卻陸續傳出共諜滲透案件，最危險的是，滲透的方式，平常到令人難以察覺。當地民眾表示「他們會來陌生開發，因為我們這邊軍人比較多，（他們是針對軍人嗎），我覺得是。」照片中年輕的女孩，在熱鬧的左營大路上，找路人填寫問卷，表面上介紹投資理財機會，但實際上卻可能是個紅色陷阱。左營軍區退役軍官吳先生（變音處理）表示「上面問卷就是說你現在是，從事什麼職業什麼階級，說我們這邊可以小額借貸，然後有需要的人，他就真的會去撥打這個電話。」

海軍左營基地 陸續傳出共諜滲透案件（圖／民視新聞）

透過問卷，接近有資金需求的軍人，提供貸款。一旦軍人還不出錢，就可能被要求提供軍中情資來抵債。左營軍區退役軍官吳先生（變音處理）表示「這些資料或者是教範，是沒有什麼利害關係的，沒有什麼機密我就拍給他們，你就可能就這一期的利息，當作這樣子就免了。」國安局分析，近年中共滲透對象，從國軍的高階退將，轉向現役基層軍人。但大家可能疑惑，明明基層軍人拿不到機密情資，為何成為滲透目標？國防院國家安全所研究員沈明室表示「他只要告訴你說，你是什麼樣的武器，這些基層士官兵，他的抗敵意志或作戰士氣如何，對中共來講它就是一個很好，評斷這個部隊戰力的很好依據。」

不只高階退將 連基層軍人也成滲透對象（圖／民視新聞）

基層士官兵，因為幾萬塊錢，就誤入叛國陷阱，踏錯一步，似乎就難以回頭，能否有「止損機制」，建立相關法律制度，值得深思。台北地院國安軍事專庭法官許凱傑表示「他有一定的認知，知道他這樣的行為，不會接受處罰的時候，我們事實上可以掌握這一條，所謂滲透的線，並且還可以利用這條線，去餵他更多的所謂的假情報，那做更多的事情。」中共對台滲透，已經是系統性的布局，如何補上法制漏洞、守住第一道防線，不只是軍人的考驗，更是整個社會必須正視的國安危機。

原文出處：共諜案頻傳! 中共出招利誘威逼國軍步步滲透

