共諜案 3軍情局退役軍官 最重判1年6月定讞

軍事情報局退役上校張超然當共諜，最高法院3日判刑1年6月定讞。（本報資料照片）

自稱「台灣第一特務」的軍事情報局退役上校張超然，遭大陸情蒐人員吸收後，在台發展組織，並吸收另2名軍情局退役軍官當共諜，最高法院3日依《國安法》為大陸地區行政機構發展組織罪，將張判刑1年6月、退役上校周天慈判刑1年2月，退役少將岳志忠則依為大陸地區行政機構發展組織未遂罪判刑10月，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

張、周及岳都是軍情局退役軍官，張透過軍情局退役軍官「月月會」活動，作為吸收對象的管道，並在民國97年間，安排中共情報機構官員與周天慈餐敘，從事發展組織行為，並成功吸收周；張、周在101年、105年間，安排中共情報機構官員與岳志忠餐敘，並成功吸收岳，之後又企圖吸收其他人但未遂。

張等3人被起訴後，辯稱無罪，但一、二審依相關證據，認定3人犯行明確，依發展組織罪判張超然1年6月徒刑、周天慈1年2月徒刑；發展組織未遂罪判岳志忠10月徒刑。最高法院昨日駁回上訴，全案確定。

檢方另指控，張超然安排周、岳前往國外某地，在下榻飯店與中共情報機構官員晤談，使該官員得以刺探、收集周、岳任軍職期間的職務經歷及業務內容，3人涉犯《國家情報工作法》的違法洩漏資訊罪。但法院認為，無法得知他們向中共情報機構人員陳述何種具體情報資訊，難認有檢方所指違反《國家情報工作法》犯行，此部分無罪確定。