共諜烏龍再現？ 陳揮文借郭玫蘭案質疑馬德案政治操作

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉嫌以金錢利誘現役、退伍軍人，藉此交換軍事機密資料再轉交給中國人士，被依違反《國安法》、《貪汙治罪條例》等罪嫌羈押禁見。媒體人陳揮文在臉書發文，痛批部分民進黨立委在「馬德事件」中違背無罪推定原則，未審先判、見獵心喜，對當事人與媒體未審先抹黑，直言此舉愧對「民主進步」之名。陳揮文並回憶多年前同事郭玫蘭遭誤指為「共諜」的烏龍案件，最終不起訴卻名譽盡毀、國賠無門，感嘆司法錯誤對個人造成的不可逆傷害，並點名民進黨立委林楚茵，呼籲社會應以同一標準看待「馬德」與郭玫蘭，反思權力與輿論審判的界線。

陳揮文表示，無罪推定原則，是民主法治國家的根本，然而，部分綠委見獵心喜、未審先判，對馬德、對中天亂潑髒水，落井下石，愧對「民主進步」的黨名。

陳揮文抨擊，檢警共用24小時，扣除拒絕夜間偵訊，以及向法院聲押的時間，其實，實務上，大部分的收押禁見，是在一天之內完成。

陳揮文回顧，馬德事件，讓他想起多年前的同事郭玫蘭，她曾經是「共諜」，檢調單位浩浩蕩蕩搜索，諭令20萬元交保，限制出境，手機、筆電被扣押。過了幾個月，台北地檢署處分不起訴，全案一場誤會，烏龍結尾。但，郭玫蘭名譽嚴重受損，遭受各界異樣眼光，工作求職不順，她聲請國賠失敗，只好自認倒楣。更遺憾的是，所謂的「共諜」案爆發四年後，郭玫蘭因病去世。台北地檢署、調查局，有跟郭玫蘭說一句對不起嗎？還是，辦錯了，弄錯了，就算了？

陳揮文提到，2000年，屈指一算，26年前。當時，郭玫蘭、林楚茵跟他在ETtoday共事。「請問林楚茵，你還記得郭玫蘭嗎？你相信，郭玫蘭會是共諜嗎？我們是不是應該用一樣的標準，看待郭玫蘭與馬德？」

