「共諜」差點進北市府？蔣萬安秒駁：完全沒這回事

藍營幕僚林岳龍涉入共諜案，他曾擔任國民黨立委王鴻薇、許宇甄等人助理，當時引起政治風暴，如今卻傳出台北市長蔣萬安的核心幕僚有給職市府顧問顏邦峻，曾要將林岳龍引進北市府衛生局擔任機要，遭到時任衛生局長陳彥元否決，蔣萬安今（2）天上午出席里長座談也親自駁斥「完全沒這回事」！

針對北市府引入共諜的傳聞，蔣萬安嚴正駁斥「完全沒有這件事情，發言團隊已經鄭重對外清楚說明跟駁斥。」林岳龍曾經擔任多名藍委助理卻涉入共諜案，涉犯《國安法》洩密給中國，日前北檢傳訊不發一語，交保後遭限制出境。

傳出北市市政顧問顏邦峻曾要引進林岳龍進入衛生局，卻遭時任衛生局長陳彥元否決，只是顏邦峻被視為蔣萬安核心幕僚，更曾在市長選戰時期號稱「決策鐵三角」，消息一出格外引發關注。

民進黨北市議員洪婉臻表示，要避免被滲透，應該先檢視自己府內有沒有任何問題，同黨議員何孟樺也說，中國對台灣的滲透無所不在，各黨派都應該提高警覺，而不是一面把共諜當作政治口水戰，一面卻急著對中共輸誠跪舔。不過，國民黨北市議員詹為元則認為，現在這個時候刻意操作，是有心人士故意無風不起浪。

但根據了解，林岳龍當時到處請託希望加入市府擔任機要，北市幕僚迫於人情壓力，只能請顏邦峻代表出面，不過由於沒有相關機要缺，林岳龍最終以失敗收場。

北市府副發言人蔡畹鎣強調，市府沒有這樣的人事安排，相關說法也跟事實完全不相符，「如果真的要講到共諜的話，民進黨執政下總統府、國安會、外交部、民進黨中央都養共諜養到被起訴，賴總統要不要出來說明一下？」台灣屢傳共諜潛伏，從中央部會到黨政機關，如今北市府也被隱射，卻演變成政治攻防！

