「共諜」標籤再現？ 蕭旭岑談馬德遭押：恐嚇媒體的開始

針對《中天新聞》記者「馬德」林宸佑因涉《國安法》遭收押一案，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑在臉書發文直言「特別敏感」，並呼籲賴政府必須拿出「明確的事證」，否則恐重演過去「共諜冤案」，對媒體與民主社會造成寒蟬效應。

讚林宸佑長年監督執政黨 籲檢方要慎重

蕭旭岑表示，當天再度與好友王淺秋在其節目千秋萬事中暢談多項時事議題，也包括近來備受關注的「馬德案」。他指出，兩人同樣是媒體記者出身，「對新聞人捲入政治案件特別敏感」，尤其是一名「長年監督現在的執政黨，而且擁有聲量與影響力的媒體人」，若要如此大動作查辦，「一定要特別慎重」。

憶郭玫蘭被當共諜 未平反就去世

蕭旭岑在文中提到，自己不禁想起過往同業、前中央社記者郭玫蘭，曾被檢方認定是「共諜」，當時「檢方大陣仗搜索，最終卻不起訴，證明是烏龍一場」，但郭玫蘭因此「聲譽受損、求職受阻」，即便案件是誤會，卻始終未能真正平反，最後更因病去世。他也轉述資深媒體人陳揮文的質疑，「當時台北地檢署、調查局，有跟郭玫蘭說一句對不起嗎？」並直言「陳揮文講的就是我心裡想的」。

稱總統府、行政院共諜多 賴清德要向全民交代

蕭旭岑強調，外界目前「不知道馬德案的真相與是非」，但政府「絕對不能走上郭玫蘭案的老路」，更不能造成「風聲鶴唳與寒蟬效應」。他也直指，近兩年最多的「共諜」就在總統府與行政院，相關涉案助理卻能交保，「林姓記者卻當場收押，這樣明顯的雙重標準，如何取信國人？」並要求賴清德總統必須對民進黨的共諜案「對全民有所交代」，否則合理懷疑，「所謂的馬德『共諜』案，只是要恐嚇在野黨與媒體的序曲」。（責任編輯：呂品逸）

