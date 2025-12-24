共譜耶誕回憶 高市圖南鼓山分館邀市民拼圖接力

28日完成任務限定活動

隨著聖誕佳節將至，高雄市立圖書館南鼓山分館特別規劃了富有創意與溫度的慶祝活動。自即日起推出的「書香 × 聖誕：拼出大驚喜」主題企劃，將傳統的聖誕書展與充滿挑戰性的「千片拼圖接力」結合，讓圖書館搖身一變，成為社區居民共享溫馨時光的交誼空間。

小朋友看聖誕節繪本、媽媽努力拼圖

本次活動的核心焦點在於「千片拼圖接力」，館方鼓勵民眾在開館期間自由參與，每位到訪者都能動手拼湊出圖畫的一部分。這項設計旨在讓讀者在安靜閱讀之餘，透過動手操作體驗專注力，並在與親友或他人的共同協作中感受成就感。對於喜愛挑戰的「拼圖達人」，館方更祭出特別加碼獎勵，若有民眾能憑一己之力獨立完成整幅千片拼圖，即可獲得精美小禮物乙份，名額僅限一名，送完為止。

爺爺單獨來玩拼圖

除了拼圖挑戰，南鼓山分館也同步規劃了聖誕主題書展，精選多本關於節慶由來、溫馨故事及閱讀相關書籍。館方強調，希望透過拼圖為媒介，讓閱讀不再只是靜態活動，而是結合動手操作與互動體驗的溫馨過程。此外，分館將於 12 月 28 日（週日）下午 15 時 30 分推出週末限定活動，民眾當日前往參與拼圖並於圖書館 FB 粉絲專頁指定貼文留言，即有機會參加限量 10 名的加碼抽獎。

高市圖南鼓山分館誠摯邀請市民朋友把握活動期間走進圖書館，用書香與接力拼圖的樂趣，為今年的聖誕節增添一份溫暖而難忘的回憶。

認真研究拼圖方向與樣子

撰文、攝影／高雄市立圖書館 南鼓山分館