共議盡速創辦道教學院 全國道教界首度大會師

《圖說》前立法院長王金平致詞時表示，道教文化源遠流長並深植人心，從修身養性到治國之道，道教精神無所不在，期待各界支持道教學院的設立，以教育啟迪人心為首要目標。〈主辦單位提供〉

【記者葉柏成/台中報導】台灣道教發展史極具指標性盛會！國內首次集結全國各縣市道教會理事長暨道教界者老先進的大型座談會 ，昨〈9〉日在台中市外埔區「無極三清總道院」隆重舉行 。來自全台各地道教團體代表、學者專家與寶務界人士共六百餘人齊聚一堂，場面盛大 ，會議在理性且熱絡的交流氛圍中圓滿落幕 。

座談會由立法院前院長王金平邀請舉辦 ，與會實賓包括「無極天元道脈」三台開山主持黃阿寬道長、佛教長老釋宗皇法師、台中市民政局長吳世瑋、中道和平聯盟副主席陳樹、中華民國道教總會理事長秘書長張肇珩 、台灣省道教會理事長陳燦宏 與秘書長邱義郎 、 以及各縣市道教會理事長、總幹事與多位道教界普老先進出席盛會 。

《圖說》無極三清總道院主任委員鄭銘輝強調，臺灣道教精神深入每個家庭，在孝道提倡與教育傳承下，期待大家出錢出力讓道教學院早日籌設完成，造福全民。〈主辦單位提供〉

王金平表示，近年來台灣的基督教、天主教、佛教乃至一貫道等宗教團體，皆廣設大學 ， 積極培養宗教人才， 弘揚教義，令人印象深刻 。2003年，星雲大師曾跟王金平說,，他希望道教也能創辦大學、與佛教良性競爭、共同提升 。

他說，基於此一理念，在四年前、 便指示成立專案小組 ，積極研究與策劃成立「臺灣道教學院」。並於民國111 年獲教育部正式核准籌備，它標誌著台灣道教高等教育的一項嶄新里程碑。如今，相關籌備工作正穩健推動中，包括課綱擬定、校地勘選、資金籌措、教學設備規劃與法規建置等多項要務：皆在持續進行中。期盼道教界人士眾志成城 ，共同耕耘這片屬於道教的沃土，成就這項「功在當代、利在千秋」的盛事 。

《圖說》中研院院士李豐楙教授認為，宗教界與大學宗教研究所培育人才不遺餘力，道教學院的籌設成立必須加速進行，迎頭趕上時代並結合科技，將開啟國人新的視野。〈主辦單位提供〉

王金平指出 ，宗教現代化發展的關鍵，在於教育體系與制度的健全 ，道教亦應設立高等學府、與佛教等宗教共同邁向制度化、學術化、標準化與國際化 。「臺灣道教學院」的設立，正是實踐此一理念的重要一步 ，象徵著道教正式邁入專業化與現代教育體系的關鏈轉振點。

座談會由前政戰學校校長于茂生中將擔任主持人，並於會中宣告結論 : 應即成立「臺灣道教學院籌備委員會 」積極對外募集建校基金 , 並整合校地資源王金平先生當場拋磚引金： 率先捐出新台幣 200 萬元 , 隨即獲得 5 位熱心人士的響應，陸續認捐 。預期在各界支持下 ，今年即可達成設校目標 。

《圖說》座談會由前政戰學校校長于茂生中將（中）主持，參與座談由左至右分別是淡江大學教授張家麟、中華《圖說》民國道教總會秘書長張肇珩、于茂生中將、臺灣省道教會秘書長邱義郎與政大華人宗教研究中心主任林振源教授。〈主辦單位提供〉

並以別開生面的「恭讀 （澄德經） 、體梧修行人生」經典選段揭明序幕,展現道教經典與現代生活結合的可能性 。隨後由中道和平聯盟副主席陳樹專題報告「弘揚道家促進中道和平」及政治大學林振源教授報告「臺灣道教學院課綱規劃與設計」、 國防大學謝勝義教授則就「道教職能認證的趨勢與展望」進行專題說明，為道教教育制度化奠定理論與實務基礎。

《圖說》道教界領導人共聚一堂，共同為弘揚道教文化與籌設佛教學院而集思廣義，展現道教界難得聚集的氣勢。〈主辦單位提供〉

會中並由四位引言人從「翻轉教育」角度，分別就「傳統信仰與現代生活的連結」、「年輕世代對道教的理解與接觸 」、「道教與身心靈健康 」以及「職涯發展與宗教專業化」等四大子題發表精關見解 ，引發現場熱烈討論與回應。

與會人士普遍認為 ，道教在當代社會中不僅肩負宗教信仰的傳承使命 ，更應積極回應時代需求，強化教育功能與專業制度建構 。多位學者與專家建議，道教界應深化與高等教育及研究機構的合作，推動跨領域研究與實務訓練，培育兼具道教經典素養與現代專業能力的人才，讓道教文化在現代社會中持續發展並深化其影響力 。 這樣的觀點與王金平所強調的理念高度契合 。

《圖說》座談會後的大合照，掀起活動會場另一波高潮，對籌設道教學院展現氣勢與決心。〈主辦單位提供〉

當天與會包括；道教界重量級人土如第六十三代天師人室弟子張鼎芳道長、崑崙仙宗理事長李隆漢、靈寶派道長蘆崑永、正一派大法師楊登辑、一貫道耆宿張守一等人與 。此外，學界代表陣容堅強，包括中央研究院院土李豐楙教授、文化大學蔡相輝教授、台大教授賴熠榮 、政大教授湯紹成、開南大學副校長郭晉源教授、政治大學華人宗教研究中心主任林振源教授、淡江大學張家麟教授、國防大學謝勝義教授等人。