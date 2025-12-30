共軍上午宣布軍演行動「凌晨就起飛」！再發50秒短片玩自拍：這麼近那麼美隨時到台北

央視新聞再發出50秒短片，共軍飛行員大玩自拍，稱「這麼近那麼美隨時到台北」。圖／翻攝自央視

中國解放軍東部戰區29日上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），於30日8時至18時於台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE）並禁止航空器進入；央視「新聞聯播」節目先是花費5分鐘時間介紹軍演情況，包括共軍無人機拍攝「俯瞰台北101」，隨後又發布50短片，稱「加個油去台北、這麼近那麼美隨時到台北」。不過回顧共軍軍演細節，其29日上午宣布行動，事實上許多戰機於凌晨就已起飛。

中共宣布30日8時至18時對台灣進行環島軍演「正義使命-2025」

中國宣布30日8時至18時針對台灣進行環島軍演「正義使命-2025」，29日央視「新聞聯播」節目先是花費約5分鐘時長介紹29日軍演狀況，包括共軍無人機拍攝「俯瞰台北101」片段，指出上午9時30分，東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，分別位台島西南、台島北部、台島東部海空域接續展開多型武器實彈射擊演練。

抵達目標海域後迅速開展多輪主、副炮實彈射擊，隨後，各編隊還連貫展開防空反導、對海實彈射擊、聯合反潛、聯合海上突擊等演練；下午兩棲攻擊艦海南艦編隊在連續航行1萬多海里後，準時抵達台島東南海域，協同轟炸機編隊、反艦常導作戰力量開展艦機協同、對海打擊、遠程奔襲、綜合保障等科目演練。

央視新聞先前發出5分鐘影片介紹軍演情況，包括共軍無人機拍攝「俯瞰台北101」畫面。圖／翻攝自央視

於7點半宣布軍演行動，早在凌晨就有戰機集結起飛

雖然東部戰區於上午7點半宣布軍演行動，但許多戰機在凌晨時分就已經起飛，包括殲擊機、轟炸機、特種機、無人機等組成大規模空中編隊，飛往台島以東、台島北部、台島西南海空域，稱「配合海上作戰力量、協同遠程火力」，開展對海突擊、區域制空、對陸打擊、空中對抗、信息支援等科目演練。

央視新聞再發出50秒短片，稱「加個油去台北」。圖／翻攝自央視

5分鐘演習畫面未完 再發50秒短片：這麼近那麼美隨時到台北

節目表示，這次軍演成功檢驗「奪取海空制權、要港要域封控、聯合精打擊要」等能力，同時檢驗了「內線外線一體聯動、兵力火力盡遠制敵能力」；此外央視新聞29日晚間再發布一段50秒影片，表示「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏」，當中配樂輕快，搭配「加個油去台北、雲中的台灣省太美了」字幕，共軍飛行員不僅「看了中央山脈」，還在空中玩起自拍，片尾再度秀出「俯瞰台北101」片段，並以「這麼近那麼美隨時到台北」做為結尾，再度引發討論。

央視新聞再發出50秒短片，共軍飛行員大玩自拍，稱「這麼近那麼美隨時到台北」。圖／翻攝自央視

不過本次中共軍演影響台灣國際航班合計約857架、旅客人數逾10萬人，國內航線包括金門68架次、馬祖16架次遭取消，受影響旅客約6千人，國內外共有941航班受影響；對此，交通部也嚴厲譴責中共粗暴、挑釁作為。



