共軍上將廖錫龍過世遲6天官宣 知情者爆：見張又俠落馬親人被捕氣絕

中共解放軍前總後勤部部長廖錫龍上將，於2026年1月23日在北京逝世，享壽85歲。官方遲至29日才發布死訊，並稱習近平、胡錦濤等高層皆表達哀悼。然而外界盛傳，廖錫龍身為甫落馬的軍委副主席張又俠之老長官，疑因目睹舊部被抓、其子與胞弟亦突遭逮捕，在求助無門下不堪打擊而「氣死」，引發各界對中共軍內整肅風暴的揣測。

據《新華社》報導，廖錫龍於1月23日凌晨病逝，遺體已於29日在北京八寶山革命公墓火化。官方訃聞給予其極高評價，並列出習近平、李強等現任常委及前領導人胡錦濤的致哀名單。然而，廖錫龍「病逝」的時間點卻極為敏感。就在他過世前三天，軍委副主席張又俠缺席重要會議，隨後於24日被官宣因「嚴重違紀違法」落馬。

時評人蔡慎坤引述知情人士消息指出，廖錫龍的死因恐非單純病重。張又俠曾是廖錫龍的下屬，廖被視為張在軍旅生涯的重要伯樂。消息稱，張又俠於1月19日被捕後，隔日（20日）廖錫龍的兒子以及曾任貴州省軍區副司令員的胞弟廖錫俊也同時被帶走。據傳廖錫龍當時心急如焚，四處打電話求證卻無人回應，完全搞不清楚親人被誰抓走。這位戎馬一生的老將，疑因無法接受晚年遭受如此羞辱與打擊，最終急火攻心，於23日憤而離世。

公開資料顯示，廖錫龍1959年入伍，曾參與中越戰爭，戰功彪炳，於2000年晉升上將，並在胡錦濤主政時期擔任總後勤部部長長達十年。如今隨著張又俠被定性為「嚴重破壞軍委主席負責制」，軍方內部清洗行動顯然已擴及至退役高層及其親屬。廖錫龍在死後6天才獲官宣，且伴隨著親人被捕的傳聞，顯示這場軍隊整肅風暴的激烈程度與內部動盪，恐怕遠超外界想像。

