共軍下週軍演？蔡明彥：料敵從寬不排除任何可能

（中央社記者楊堯茹台北3日電）日中關係緊張，媒體引述國安人士說法表示，若中國未來一週仍找不到台階下，不排除發動「聯合利劍-C」軍演。國安局長蔡明彥今天表示，11月到12月是中共軍演熱期，基本上會料敵從寬、不排除任何可能性，將發揮聯合情監偵掌握共軍動態，必要時與友盟交流情報。

媒體報導，國安人士表示，因中日關係緊張，假設未來一週中國仍找不到台階下，不排除會發動聯合利劍-C軍演，而時間點就落在13日的中國南京大屠殺國家公祭日。

廣告 廣告

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。蔡明彥會前接受媒體聯訪。

媒體詢問對中國軍事演習的評估，蔡明彥表示，11月到12月本就是中共軍演熱期。基本上料敵從寬，不排除任何可能性。

蔡明彥說明，中共只要把類似的聯合戰備警巡以及遠海長訓等常態性演習做包裝，再提供特定演習代號，就可以變成是有針對性的演習，因此不能夠排除任何可能性。

蔡明彥指出，國安局會跟國安情報機關和國防部發揮聯合情監偵的效能，掌握共軍的動態。必要時啟動跟國際友盟的合作，進行情報交流包括科技情報，以便掌握中共相關活動是否有新興挑釁的可能性，全盤掌握相關的情報 。（編輯：謝佳珍）1141203