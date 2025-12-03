共軍不排除軍演 陳永康：應是「秀肌肉」 不會實際衝突

日中關係持續緊張，我國安人士日前示警，若中方仍找不到台階下，不排除將於13日「南京大屠殺國家公祭日」發動針對性軍演的可能性。國民黨立委陳永康今天(3日)受訪時表示，即使共軍進行軍演，研判多為「秀肌肉」，不會產生任何實際的軍事衝突。

對於解放軍是否會在日中僵局難解的情況下發動針對性軍事演習，國安局長蔡明彥3日上午在立法院表示，中共只要透過包裝、給特定演習代號，就能將常態性演習變成針對性演習，所以不能排除任何可能性。

廣告 廣告

對此，國民黨立委、前海軍二級上將陳永康3日下午出席政大國關中心兵棋推演學院揭牌典禮時回應表示，目前無法判斷共軍是否會在釣魚台列嶼或東海地區對日本進行針對性軍演，但依過往共軍對台進行軍演多為「秀肌肉」、展示其有這個能力，但規模並未達到真正犯台的經驗看來，即使有所謂「聯合利劍」軍演，應該也只是「秀肌肉」的施壓，不會產生任何實際的軍事衝突。

延伸閱讀

蔡明彥：嚴密監控中共水上兵力 避免其興釁動作