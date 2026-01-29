共軍二把手落馬 李其澤：「美中台新三角」促習近平掃清障礙

解放軍高層軍權重組，李其澤認為「美中台新三角」關係，促使習近平掃清障礙。（中新社）

北京當局日前宣布中央軍委與聯合參謀部兩名核心高層，涉嫌嚴重違紀違法接受調查。這場令人震撼的軍權重組，若僅視為反腐或權鬥，恐將嚴重誤判局勢。國關學者李其澤認為，此次事件標誌著中共軍隊權力結構的劇變，而推動這一切的，正是由華盛頓、北京與台北所構成的「美中台新三角」完美風暴。

李其澤今（29）日表示，北京決策核心之所以在此刻選擇軍權重組，關鍵在於其看見了前所未有的戰略機遇與急迫性。

首先，白宮新政府重返後，其鮮明的單邊主義與極致的交易性格，讓傳統的地緣政治盟約出現裂痕。在華盛頓「美國優先」的計算機裡，台灣或許不再是不可退讓的價值同盟，而是一枚可供權衡的籌碼。這種戰略模糊與利益交易的傾向，在中南海當局眼中，無疑是解決台灣的絕佳契機。

與此同時，台灣現任總統自許為「務實的台獨工作者」，並明確將中國定義為「境外敵對勢力」。李其澤指出，這種清晰且強硬的路線，雖鞏固了台灣的主體性，卻也加速北京處理台灣問題的既定節奏。在中共最高統帥看來，美方的「不在乎」與台方的「不妥協」，構成了一種極具機會又充滿挑釁的戰略真空。

正是在這「美方變數大、台方立場硬」的三角結構下，略顯保守的軍方老將，成了北京當局遂行戰略意志的主要「干擾」。然而，面對「祖國統一」這張通往歷史使命的唯一入場券，最高掌權者此刻需要的不再是會說「代價太大」的煞車皮，而是能貫徹意志的油門。

李其澤坦言，當以移除上述主要「干擾」因素，為軍系一元化指揮體系掃清障礙，取而代之的將是一批由最高層親手提拔、缺乏實戰經驗，卻渴望建功立業的「新生代核心人馬」。這群少壯派將領多出身平民，視戰爭為打破階級固化、超越紅二代政治貴族的晉升之階。他們不僅對黨核心絕對忠誠，更具備「敢戰」的狼性特質，這正是北京當局為其戰略意志所挑選的執行者。

就如韓國電影《鋼鐵雨》中有言：「使人民飽受痛苦的並不是因為分裂本身，而是因為那些把分裂利用作政治手段的人。」台灣民進黨執政當局必須清醒認知到解放軍這把磨礪數十年的利刃已然棄鞘，切切不可將全台灣人民的身家性命作為冒進的賭注。在這場由歷史使命、交易路徑與統獨對撞所構築的完美風暴中，台海和平的迴旋空間已被極限壓縮。未來的危機將不再是局部衝突，而是北京在「一元化指揮」下，以舉國之力的全面攤牌。​​​​​​​​​​​​​​​​

