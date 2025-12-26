共軍人事震盪擴大？中國國防部長董軍遭爆去職、鐘紹軍遭軍紀委帶走 多人缺席晉銜儀式

蔡慎坤指出，中國軍方近期再傳人事重大異動，現任國防部長董軍已被免去職務，習近平親信鐘紹軍也傳遭軍紀委帶走。 圖：翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 時事評論員蔡慎坤昨（25）日在 X 發文分析指出，中國軍方近期再傳出重大人事異動。現任中國國防部長董軍傳出遭到免職；而長期被視為中國國家主席習近平親信的鐘紹軍，也未能「平安落地」，近日更被軍紀委直接帶走。

蔡慎坤指出，隨著「苗華、何衛東反黨集團」案件持續擴大，牽連的高階將領人數不斷增加，鐘紹軍早在火箭軍及前國防部長李尚福出事後即受到波及，從中央軍委辦公廳主任職位被調離，低調轉任國防大學政委。隨著相關案件愈查愈深，鐘紹軍最終仍未過關。身為最年輕的中央委員之一、為習近平效忠長達 22 年的重要軍中人物，最終未能獲得保全，對外釋放的政治訊號「非同一般」。

蔡慎坤也提到，中央軍委於 12 月 22 日舉行晉銜儀式，僅晉升東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延為上將。儀式現場僅見張又俠、張升民、劉振立與董軍4名上將出席，其餘軍方上將全數缺席，場面罕見。

中共二十屆四中全會當時仍曾公開露面的多名高階將領這次竟皆未出席此次晉銜儀式。 圖：翻攝自人民網

他進一步指出，今年 10 月北京召開四中全會期間，當時仍曾公開露面的多名高階將領，包括空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝、中部戰區司令員王強、軍事科學院院長楊學軍、軍事科學院政委凌煥新等人，這次竟皆未出席此次晉銜儀式；去年底曾現身陳輝晉銜上將典禮的國防大學校長蕭天亮，這次也未見身影。

至於當天實際出席晉銜儀式者，蔡慎坤指出多為中將層級，包括軍委政治工作部副主任陳德民、軍委後勤保障部部長陳熾、軍委訓練管理部部長劉鏑、軍委國防動員部部長張立克；另有空軍參謀長王剛與空軍紀委書記史洪干出席，他認為，兩人可能暫時主持空軍的軍事與政治相關工作。

