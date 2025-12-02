共軍兩棲攻擊艦悄悄二度海試 南華早報：四川號明年底服役

共軍新型兩棲攻擊艦「四川艦」，去年12月27日在上海舉行下水儀式。翻攝新華社



香港英文媒體《南華早報》今日（12/2）報導稱，共軍的新型「無人機航艦」似乎已經進行第二次海試。此舉顯示在台海局勢緊張之際，這項可能針對台灣發動兩棲登陸作戰的關鍵軍事部署，已經取得快速進展。

根據上海海事局日前發布的航行警告，一艘大型船隻於上週五（11/28）從滬東中華造船廠啟航。儘管公告並未指明出航船隻名稱，但據信為共軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川號」，該艦航行的影像也在當天於中國社群媒體流傳。

四川號上月14日展開首次航試3天，以測試其引擎與動力系統的可靠性與穩定性。報導指出，此次試航雖未獲北京官方證實，但時隔僅兩週，四川號再度展開第二次海試，顯示該艦正加速邁向服役階段，預計將於明年底正式入列，距去年12月下水不到兩年時間。

076型兩棲攻擊艦搭載電磁彈射系統，可實現更快速、更頻繁的艦載機起降，與中國第三艘航空母艦「福建號」使用的技術相同。該艦最顯著的特點在於能藉此彈射無人機，包含可執行精準打擊與空中偵察任務的「攻擊-11」（GJ-11）匿蹤無人戰機。

據中國媒體此前報導，076型兩棲攻擊艦預計還將搭載殲-35（J-35）匿蹤戰機、空警-600（KJ-600）預警機以及多種直升機與兩棲裝備，可執行包含對台作戰的兩棲作戰任務，展現共軍艦隊向西太平洋及更遠區域投射軍力的進程。

而在四川號二度海試前一週，日本防衛大臣小泉進次郎視察與那國島的自衛隊基地，重申將在距離台灣東部僅110公里的當地部署03型中程地對空飛彈，強調此舉有助於降低日本遭受武力攻擊的風險。中國國防部27日進一步批評此舉「給自己招事惹事」，必將付出慘痛代價。

日本首相高市早苗因在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，此舉激怒北京，隨即對日本採取經濟與外交報復措施，要求日方收回「錯誤言論」。高市早苗已多次表態，拒絕收回相關言論。

