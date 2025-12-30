共軍公布影片稱「實彈全命中」 國軍：共發射27枚多管火箭

共軍公布影片稱圍台軍演「實彈全命中」，國防部記者會上表示，我方掌握，共軍共發射27枚多管火箭。（圖／TVBS）

共軍展開對台軍演，大陸官方發布演習影片，宣稱所有實彈射擊都已全數命中目標，並公布了PCH-191遠程火箭發射的畫面。專家指出，這類遠程火箭雖然精準度不如彈道飛彈，但因造價低廉且數量眾多，對台灣防空系統形成壓力。此外，共軍還宣稱封鎖台灣四大港口，並發布空拍台北101大樓的畫面，國防部與海巡署均強調，這些說法多屬認知作戰與假訊息，目的在製造恐慌。

共軍公布影片稱圍台軍演「實彈全命中」，國防部記者會上表示，我方掌握，共軍共發射27枚多管火箭。（圖／TVBS）

共軍在對台軍演中發布最新演習畫面，包含軍艦海上開砲、無人機起飛畫面，但最受關注的是PCH-191遠程火箭的發射畫面。國防院中共政軍所副研究員舒孝煌表示，遠程火箭因數量較多且價格較便宜，雖然精準度不如彈道飛彈，但它也結合GPS系統，射程最遠可達280公里到300公里的「火龍280」。舒孝煌強調，這種火箭雖然精準度不如彈道飛彈，但造價便宜且數量眾多，確實會對台灣防空系統造成威脅。

廣告 廣告

共軍在演習中宣稱，所有發射的火箭都落在劃定範圍內，並聲稱已對台島以北海域航線完成封控。國防部情次室次長謝日升中將在記者會上說明，國軍掌握到共軍是由福建平潭發射多管火箭，總計約有27枚。有分析指出共軍選擇此款火箭射擊，主要因為兩岸地理距離近，從平潭到新竹南寮漁港最短只有127公里，這種低價且數量多的火箭，國軍必須嚴加防範。

舒孝煌進一步分析，遠程火箭與彈道飛彈不同，它可能是以低拋物線方式飛行，目前的攔截方式不確定是否能有效攔截。他認為，未來國軍在研發上應擴大地面防空能力，就是各界在討論發展的「台灣之盾」。

除了實彈射擊外，大陸官媒還聲稱封鎖台灣四大港口。對此，海巡署回應這都是假消息，目的是製造恐慌，海巡署已配合航港局提出四大因應措施。至於大陸方面公布俯瞰台北101大樓的圖片，國防部也以圖卡回擊，強調無人機並未進入24海浬範圍內，這是典型的認知作戰手法。

更多 TVBS 報導

共軍環台軍演！ 影響941航班 民航局批粗暴挑釁

中共圍台軍演 國防部：成立應變中心、備戰操演捍衛主權

M1A2T首秀！參加戰備偵巡出營區「壓馬路」

國軍資通電、軍情、政戰單位相繼遭懸賞 專家看中共新一波認知作戰 為恫嚇「這群人」

