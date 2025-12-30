共軍公布「火箭著彈落海」畫面！也拍到我軍：F-16、空軍基地

透過共軍監控畫面可清楚看見，火箭著彈落海時的片刻，其濺起的水花並以此分析著彈點的精準程度。（圖／微博＠東部戰區）

大陸解放軍今（30）日執行「正義使命-2025」環台軍演，並對台灣北部海域實施遠程火箭射擊，以及南部海域封控、反潛演練。東部戰區午間也發布演習實況畫面，其中可見我攔截的F-16戰機被清楚拍下，連五聯隊的疑似6655機號都依稀可見；此外，還公布了偵查我空軍基地的畫面，以及遠程火箭著彈落海時的散佈影像。

解放軍東部戰區今日午間發布環台軍演的動態畫面，並以「戰鷹拔點，東風奪命，海空斷線，箱火封港」來說明軍演內容；其中，許多片刻畫面都耐人尋味。

共軍今公布軍演影片嚇見我F-16（如圖）、空軍基地及火箭著彈畫面。（圖／微博＠東部戰區）

首先，解放軍公布了我軍升空攔截的F-16戰機畫面，其畫面最後放大更可清楚看見我戰機的輪廓，甚至能辨識出是來自花蓮第五聯隊的飛機，而機號也是依稀可見「6655」字樣。接著，共軍繼昨日偵照台北盆地後，亦發佈偵照我某空軍基地的畫面，其機堡形狀與跑滑道也是隱約可見。

最後，影片也公布比上午更多的PCH191遠程火箭的射擊畫面，除了看到數枚火箭升空後的彈道外，最後也透過監控畫面清楚看見火箭著彈落海時的片刻，可見其濺起的水花並以此分析著彈點的精準程度。

而我國國防部今日也發佈影片反制，以「鎮定以對、從容自若」為主題，收錄我F-16戰機使用AN／AAQ-33「狙擊手」先進標定莢艙，監控並鎖定共軍的空警500A預警機、運-20運輸機、殲-10戰機與殲-16戰機。

而海軍方面也收錄了諸多近距離監控的應對畫面，包括馬公軍艦（1805）近距離監控中共海警船（1301），成功軍艦（1101）、汾陽軍艦（1203）以及西寧軍艦（1203）則分別監控中共呼和浩特艦（161）、馬鞍山艦（525）與龍虎山艦（980）。國防部強調，面對敵情威脅，國軍全體官兵「嚴陣以待、秉持備戰不求戰」原則，以實力守護國家主權。

