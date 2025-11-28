共軍再以假「戰備警巡」挑釁 國防部：國軍嚴密掌握應處
[Newtalk新聞] 中共軍機今日兩度大動作擾台，從清晨到午後態勢急速升高。國防部上午公布，自昨（27日）0600時至今日0600時，偵獲共機4架次、共艦7艘，持續在臺海周邊活動；但進入下午後，共軍動態驟然升級。
國防部今（28）日下午指出，自0930時起，又陸續偵獲殲-16、空警-500及多型主輔戰機與無人機，共計23架次出海，其中多達20架次逾越海峽中線及其延伸線，侵擾北部、中部與西南空域，並與共艦聯動，假「聯合戰備警巡」之名加大挑釁力度。
國防部強調，我方已運用聯合情監偵系統嚴密掌握全況，並適切檢派空中戰鬥巡邏機、海軍艦艇與岸置飛彈系統監控與應處，全程戒備不鬆懈。
根據國防部上午發布的示意圖，4架次共機於0730至1345間在金門烏坵外海周邊活動；共艦也同步在臺海周邊機動。國防部指出，共軍近月以來頻繁以「聯合戰備警巡」名義操演，意在改變台海現況、壓迫臺灣周邊空域活動空間。
下午動態更顯示中共升高施壓。殲-16戰機與空警-500預警機等20架次越中線，是近期規模較大的跨線挑釁行動，且航跡涵蓋北、中、西南三大方向，呈現高強度壓迫態勢。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
