共軍再度環台軍演「7區域」擾航路 民航局：強烈譴責.抗議

中國的圍台軍演，這次畫出七個區域，範圍包括全台通往各國的航路，離島地區，以及往東南亞的航路都受到影響，航旅達人分析，相較之下，往南的航班影響會比較大，預估明(30)日軍演期間，旅客可能會面臨一到兩小時不等的延誤，而民航局除了譴責、抗議中國軍演外，也正研議替代航路及流量管理因應措施。

密密麻麻的航路圖上，框出七個區域，這些正是這次，中國軍演將影響的範圍，預計從明(30)日上午8點，一路持續10個小時，全台多個機場，飛往各國的航班，恐怕都會受到影響，有航旅達人整理，像是往北通往日韓的航路，大部分都被擋住，而通往馬祖金門的航路，也可能受影響，阻斷往返離島的交通，飛往港澳東南亞相關航班，軍演時可能得繞道飛行，而東部的主要航路，也涵蓋在中國軍演範圍中。

航旅達人傑西大叔說：「影響的部份是全面性的，但如果說要做比較的話，往南的航班(影響)會比往北的航班來的大一點點，因為往東北亞還有一條航路不用繞太多路，而韓國的航班也比較少一點點，所以往日韓的航班，整體來講影響相對來講是比較小的。」

中國先前也曾有過類似的軍演行動，2022年時畫出六個軍演區域，同樣影響不少航路，但對比這回總計七個區域，阻擋的航路更多，但看看光是桃園機場，明日上午8點到下午6點期間，預報出入境人數就超過6萬人。

航旅達人傑西大叔說：「從2022年類似規模的軍演來看，可以預期航班明日可能會出現60到120分鐘不等的延誤，部分航班可能延誤會超過兩個小時以上，而這一次主要多了金門馬祖連接本島的航路，往東南亞港澳航線的必經航路，還有連接台灣東部唯一的航路，這跟2022年相比造成影響會更大。」中國軍演可能影響台灣出入航班，民航局表示，對中國嚴重影響區域飛安的無理蠻橫作為，表達強烈譴責和嚴重抗議，並正研議替代航路及流量管理因應措施。

