共軍升高區域緊張情勢 外交部嚴正譴責

針對共軍近來接連在若干鄰國周邊及臺海進行各種型態的軍事騷擾，升高區域緊張情勢的惡意舉措，外交部今（10）日嚴正聲明予以譴責，並呼籲中國立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

外交部表示，當前國際社會的高度共識是維持臺海與印太區域的自由、安全與和平穩定，但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅臺灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安。外交部對於中國近期相關冒進作為予以譴責，同時呼籲中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

外交部表示，臺灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，為維護自身安全以及台海和平穩定，我國會堅定維持臺海現狀，並提升自我防衛力量與韌性，和區域民主國家共同致力維護區域的和平穩定與繁榮發展。同時，面對外在威脅挑戰，政府會持續與所有理念相近國家協力合作，捍衛民主，並有信心、有能力與國人共同守護臺灣的民主自由與安全。