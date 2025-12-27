共軍又動了！渤海今突發軍演封海 黃海接力軍演、實彈射擊掀緊張

記者許雅惠／台北報導

葫蘆島海事局發布航行警告，27日中午12時至下午4時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。（圖／翻攝自中國軍網）

中國海事局官網27日發布最新航行警告，指出葫蘆島海事局公告，12月27日中午12時至下午4時，渤海部分海域將進行軍事演習，期間禁止各類船舶進入相關水域。

事實上，近月來類似警告頻頻出現。中國海事局曾於12月11日公告，當日上午8時至下午1時，黃海南部部分海域實施實彈射擊，全面禁止通航；另在11月18日至25日期間，連雲港海事局也連續發布警示，指出黃海南部局部海域每天上午8時至下午6時進行實彈射擊演訓。

外界注意到，自11月7日日本首相高市早苗在國會答詢提及「台灣有事」後，中日關係明顯降溫。隨後，共軍自11月中旬起，接連在黃海中部、黃海南部，以及渤海海峽、黃海北部等多處海域展開實彈射擊與軍事演練，引發周邊國家高度關注。

