共軍反日展開「三海聯動」 顧立雄曝釣魚台是應變範圍

共軍三海聯動引區域擔憂，對此國防部長顧立雄批大陸事「真正的麻煩製造者」，而釣魚台也是國軍應變範圍。（劉宇捷攝）

日方對台灣的發言引發中共在台海、黃海、南海都有軍事活動，形成「三海聯動」的情勢，引發對區域局勢安全的擔憂；對此，顧立雄強調，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維，進而理念相近的國家感到威脅，是真正的麻煩製造者。此外，釣魚台情勢方面與我國軍的關係，顧表示，有進入周圍應變區都會有所作為。

國防部部長顧立雄今（19）赴立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。會前接受媒體聯訪時，針對中共軍演引三海聯動一事做出回應。

顧立雄首先呼籲，不要以武力解決相關爭端，不管在南海還是台海或者整個印太區域，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維。

他表示，中國這樣不斷動輒要以武力來對台灣擴張，相信理念相近的國家會感覺到事態嚴重，然後都會企圖設法來阻止這樣的戰事發生，並維持區域和平的穩定現狀，同時維持各國認為應該確保的核心利益。顧立雄表態，（中國）是真正的麻煩製造者。

立委林憶君也在質詢中問及，釣魚台爭議日本自衛隊會有所作為，那國防部認為釣魚台是不是我們領土？顧立雄表示，只要進入應變區內都會加以處置，而釣魚台周邊也會進入應變區範圍。

