共軍召開紀委擴大會議 稱反腐鬥爭取得顯著成效

（中央社台北16日電）中共中央軍委紀委擴大會議今天召開，中央軍委副主席張升民在會上表示，過去一年共軍黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效。今年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，深化政治整訓，推進正風反腐。

中共中紀委第五次全體會議14日剛落幕，新華社報導，中央軍事委員會紀律檢查委員會擴大會議16日在北京召開，張升民出席會議並講話。

張升民說，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中央軍委主席習近平關於全面從嚴治黨、全面從嚴治軍一系列重要講話精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，以徹底的自我革命精神深化政治整訓，以永遠在路上的堅韌執著推進正風反腐，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強作風和紀律保障。

他說，過去一年軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效。今年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，持續深化政治整訓，不斷純淨思想、純潔隊伍、純正生態，切實把人民軍隊鍛造得更加堅強。

張升民說，要圍繞貫徹落實習近平和中央軍委重大決策部署強化政治監督，緊扣戰建備任務加強監督監察，嚴抓政治紀律和政治規矩剛性執行，以鐵的紀律確保部隊高度集中統一和純潔鞏固。

他強調，要一體推進不敢腐不能腐不想腐，保持懲治腐敗高壓態勢，健全管權治權制度機制，堅決剷除腐敗滋生的土壤和條件。各級黨委領導要堅決扛起管黨治黨政治責任，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，以上率下純正部隊風氣、推動建設發展。

中央軍委紀委擴大會議上一次召開是在2025年1月10日，時任中央軍委副主席何衛東出席會議並講話。當時，張升民是中央軍委委員兼軍委紀委書記，他主持會議並作工作報告。

何衛東在兩個月後從公眾視野消失，盛傳被帶走調查。2025年10月17日，中國國防部一舉宣布何衛東等9名上將被開除黨籍軍籍，原因是嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪。

2025年10月28日，中國全國人大常委會第18次會議決定任命張升民為中央軍委副主席，免去何衛東的軍委副主席職務。張升民目前仍兼任軍委紀委書記。（編輯：楊昇儒）1150116