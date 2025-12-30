共軍台軍演不是嚇嚇而已 郭育仁示警「中俄戰略協作」：攻台時牽制美日

大陸解放軍東部戰區29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，今將在環繞台灣周圍五大海空域實彈射擊。對此，國策院副院長郭育仁示警，因俄羅斯隨後也將展開演習，所以此次中共軍演並非只是假動作、嚇嚇台日美，而是與俄羅斯有非常強烈的戰略協作意義；意即若大陸決定對台用兵，那俄羅斯也有可能會去打日本，並以此牽制美國。

郭育仁長年研究地緣政治、戰略情勢，並常參加國際相關會議。針對共軍對台進行環台軍演，郭育仁29日在節目《寶島全世界》表示，共軍此次行動並非「突然」，因為從今年10月美國總統川普與大陸最高領導人習近平釜山會晤，到11月日本首相高市早苗的「台灣有事論」，直至本月川普簽署「臺灣保證旅行法」、白宮發布最新《美國國家安全戰略》、《國防授權法案》，加上美國國防安全合作署（DSCA）日前宣布單筆金額最大111億美元的對台軍售等，這些事件都有相關。

郭育仁指出，上述因素在12月底放在一起，基本上台海狀況是非常不好的狀態，而大陸一直隱而未發，「此次共軍是突襲，可是它不突然，它是必然會發生的一件事情。」郭育仁也表示，他之前曾提供的一些內參分析報告裡面，都有提到下半年會有一場大型軍演。

郭育仁以共軍圍台軍演圖分析，它在東邊空出一塊，但其實該處有蘇澳港，是我們重要軍港，郭育仁認為，共軍之所以「跳過」圍此處，是因此方向會大大影響、連動日本。他研判，共軍此次並不想直接強烈地挑釁日本，「環台軍演當然對日本有威懾感。可是沒有直接的挑釁日本，我覺得是刻意的」。

但這不代表共軍此次軍演力度不強。郭育仁分析，共軍特別選在29號的早上宣布，正好是美國在放連假的時候，所以其實有非常濃厚的突襲意味，加上共軍宣布軍演沒多久， 俄羅斯就宣佈在1月1號開始要在俄日2國的爭議領土「南千島群島」周邊實施為期2個月的軍事演習；而這是中俄兩國在戰略協作上的一個具體表現。

「俄羅斯的軍演，當然就是為了要牽制日本自衛隊跟駐日美軍」郭育仁強調，所以此次中俄有非常強烈的戰略協作，牽制日本跟美國的戰略意味在裡面，白話來說，這次的軍演不是單單只是一個假動作，來嚇嚇台灣或日本、美國，實際上如果真的大陸決定對台用兵，那俄羅斯也有可能會去打日本，這可能性是非常高。

