共軍史上最近台灣實彈操演 彈落點僅距台南50浬

共軍30日持續進行針對性環台軍演，並朝台灣東北方、西南方發射兩波次、共27枚多管火箭彈。其中西南方落彈點僅距台南50海浬，不僅已在我國海上鄰接區內，更是史上共軍實彈射擊落彈最接近台灣本島的一次。

中共東部戰區29日起無預警發動環台軍演，並表示將於30日上午8時至晚間18時進行實彈射擊操演。對此，國防部30日傍晚召開臨時記者會，說明共軍實彈操演狀況。

國防部說明，30日至下午15時為止，共偵獲共軍主、輔戰機及無人機71架次，其中35架次逾越中線，進入台灣北、中、西南空域；偵獲共軍軍艦13艘、海警船15艘，其中有19艘進入我國24海浬鄰接區；另外，西太平洋有兩棲攻擊編隊4艘進行演練，國軍已派遣適切兵力應處，未有進入我國領海、空狀況。

有關實彈操演狀況，共軍遠火部隊分別於上午9時、下午1時分兩波次，向基隆北部、台南西部海域射擊共27枚火箭彈，而這也是史上落彈點最接近台灣的一次。情次室次長謝日升說：『(原音)第一波次是從福建平潭所打的17枚多管火箭，彈落區在基隆東北方70海浬；第二波次是從泉州石獅的位置，也是多管火箭、大概有10枚，彈落區是在台南西方50海浬，在我們24浬(鄰接區)裡面，但是在12浬(領海)以外，也沒有飛越過台灣，這次的彈著點的確是比過往的過往更接近我們台灣陸地。』

另外為了配合演習，共軍發布多條宣傳影片及錯假訊息，包含有共軍機艦靠近台灣本島，甚至與本島自拍的影片。對此國防部證實，的確有機艦進入我國24海浬線內，並藉拍攝鏡位角度來達成認知作戰效果，但同時我軍戰機或軍艦也有併航、監控及驅離，不會退讓。

國防部強調，雖然本次軍演的認知作戰訊息質與量，都不是特別的高，但仍呼籲國人不要加以傳散。發言人孫立方說：『(原音)不管是你再去把它轉傳，或者是聽到了以後沒有去查證、就去傳給其他人，都是敵人希望看到的，但是對生活在這塊土地上的我們自己、還有我們所愛的人、還有我們的親眷友朋，都是傷害，都是負面影響。』

國防部也指出，根據交通部民航局資料，已有941班次的國際航班受到本次軍演影響，中共這類以實彈射擊的高度挑釁行為，不僅破壞了區域穩定，對於國際的航運、貿易與飛航安全，也都造成了非常嚴重的影響。