共軍圍台實彈演習！美媒：測試川普對台支持 軍演「2天」的政治精算
編譯林浩博／綜合報導
中共29日突襲式展開圍台軍演，但所說的為期兩天已經過去，官方仍未宣布結束。美國媒體分析，北京此次大動作演習，意在測試美國總統川普對台灣的支持。
但川普一反美方慣例，並未予以譴責，反而試圖淡化事態嚴重性，而國務院至今同樣異常保持沉默。《紐約時報》也引述專家指出，中方的演習「兩天」，是經過政治精算，以免在川普4月訪問中國前，破壞了與他的關係。
孤立台灣
美國媒體30日報導，共軍這次代號「正義使命-2025」的軍演，模擬封鎖了世界最繁忙的航道，又包圍了全球晶片產業的重鎮。也是自3年前時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣那次以來，中國首度宣布演習區域與台灣領海交疊，並且對受影響空域發出禁飛警告。
共軍還自2022年以來，首度對台灣海峽發射長程拋射物，上一次北京如此做，還將飛彈射過台灣本島上空。30日部分所發射的火箭，落點也接近台灣密切監督的敏感界線。
台灣飛往離島的航班大亂，不過國際航線未受影響。地緣政治風險升溫，當天台股的航空、科技兩族群走弱，拖累了大盤走勢。
美媒指出，軍演的時機，正值中國國家主席習近平加大對台灣的壓力，試圖進一步將台灣孤立。為此，當日本首相高市早苗於11月初說出「台灣有事」言論，北京隨後展開一連串外交、經濟，以及灰色地帶戰術的報復。
川普輕描淡寫
中國來勢洶洶，川普卻對此輕描淡寫。川普在29日的記者會上稱，「他們在那片區域舉行海軍軍演20年了」，並再吹噓他與習近平的「好關係」。
美媒稱川普的回應，與美國通常的譴責做法，對比強烈。美國國務院也至今保持異常的沉默，要知道，去年10月與今年4月的中國兩次圍台軍演，國務院第一時間就批評中共做法「不合理」、「破壞穩定」。而且4月的軍演還遠不如這次挑釁，那時中國是向東海發射火箭。
除了軍演，這段時間在外交領域，中國推動與美國關係穩定的同時，也加大表明台灣是其不可退讓的紅線。中國官方挑明演習旨在嚇阻「外部勢力」，顯然劍指不久前美方才公布的對台110億美元軍售案。
智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）的東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）表示：「中國想影響川普的權衡利弊，促使對方縮小對台軍售規模，或者只向台灣出售非關鍵的武器系統。」
軍演兩天已過，但美國國務院依然保持沉默，截至台灣時間2025年12月31日下午4點，其X平台的最新貼文依然是在為川普宣傳所謂的「政績」。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/StateDept/status/2006150057897193968
精算的「兩天」軍演
美、中雙方為期一年的貿易休兵才生效了兩個月，而川普預計4月訪問中國。川普的反應，顯見他想確保貿易休兵不受干擾，中國對此顯然接受。
《紐時》也引述多名專家指出，習近平似乎經過政治精算，認定在川普訪中前，「兩天」的圍台軍演並不會破壞兩人的關係。德國馬歇爾基金會的亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）稱，習近平恐怕會嘗試說服川普公開反對台獨，或至少重申美方不支持台獨的長期立場。
對高市的訊息
這次軍演除了是秀肌肉給美國，另一個對象即日本。高市截至目前仍拒絕撤回「台灣有事言論」，而據布魯金斯學會資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）的說法，中國一直試圖說服世界，台灣是外人不得干涉的內部事務。何瑞恩說明：「高市言論與川普對台軍售，都讓中國的努力有了巨大漏洞。這次軍演的規模，旨在展示北京有能力重新取得主動權。」
