共軍圍台實彈演習！10小時空域封鎖 航空公司啟動繞道應變

大陸解放軍宣布30日起展開「正義使命-2025」演習，演習範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域。台北飛航情報區將劃設「臨時危險區」，空域封鎖時間自30日上午8時持續至晚間6時。圖為桃園機場停機坪在29日起降作業正常。（陳麒全攝）

兩岸局勢牽動元旦假期前的出國航線！大陸解放軍宣布30日起展開「正義使命-2025」演習，範圍包圍台灣海峽及北、西南、東南、東部海域。民航局證接獲北京發布之飛航公告（編號A4840／25），30日上午8時至晚間6時將劃設臨時危險區，預期將嚴重衝擊台北飛航情報區的正常運作。民航局對此強烈譴責，並緊急研議替代航路及流量管理以維護飛安。

根據最新公告的演習座標，本次實彈射擊區域緊貼我國領海基線，受影響最大的當屬「東北亞」與「東南亞」航線。往返日、韓的班機受北部與東部演習區干擾，預計需向南繞道，航程恐增加20至40分鐘；往返泰、越、星、馬的西南航線，則因高雄外海的射擊區，需改走更偏西的替代航路，南部起降的班機受影響程度最高。

廣告 廣告

為了因應可能的航班延誤，各大航空公司已進入「備戰狀態」。航空公司表示，30日航班表定雖維持正常，但「繞道」帶來的油耗增加與空域流量管制，極可能導致班機無法準點起飛和落地。為避免機組人員因航程拉長或滯留空域而出現「工時超時」問題，航空公司已預先增加待命組員，隨時接手後續航班，力求將對旅客的影響降至最低。

更多中時新聞網報導

NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉

曾敬驊周旋4女自虧像男優

新聞透視》觀光整合 應找回文化競爭力