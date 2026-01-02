共軍圍台演習仍聚餐 管碧玲2度致歉：一人承擔

強勢驅離，用行動宣示，只有海巡在台海擁有執法權。中共去年底對台發動軍演，多艘中國海警船侵擾台海，海巡採取一對一併航監控，特別增加中、英文廣播，喊話中方不要誤判情勢，否則將遭受世界制裁。

海巡廣播喊話，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁。」

海巡船艦在前線與海警船對峙，守護海疆，沒想到主責海域安全維護的海委會主委管碧玲，被爆出在軍演期間與海巡高官到高雄吃大餐，引發爭議。

管碧玲在臉書致歉，說明是惜別餐會，指副主委黃向文將歸建、陳泗川分署長將退伍，不忍臨時取消，強調在餐敘期間直到解除應變，海巡持續監控中國動向，任何課責她一人承擔。

立法院國民黨團首席副書記長林沛祥批評，「嚴正譴責海委會主任委員管碧玲，在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感跟政府公信力。這不是小事，而是國家安全管理態度的縮影。」

藍營立委痛批「前方吃緊、後方緊吃」，指政府高官認為吃飯皇帝大，比共軍軍演還重要，除了嚴厲譴責管碧玲，要求下台負責，行政院也應公開說明，軍演期間各單位的應變作為有無出現指揮真空？

民進黨立委賴瑞隆說：「一方面資深的官員們他們退休了，那管媽（管碧玲）當然想要慰勞部屬，但是這個時間確實也相當敏感的一個時間，特別在演習期間，那這個部分當然就必須要審慎思考。」

綠委也坦言，我方應對軍演，餐敘時機點敏感，當時應審慎評估。有別於藍營大聲譴責，前藍委游毓蘭則聲援管碧玲。

對此，管碧玲2度致歉，對批評者所言坦然接受，支持鼓勵者所言則表達感謝，強調海巡無論前方後方，不分長官基層，包括眷屬作為後盾都一條心，不斷電守護著。

