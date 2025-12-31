共軍圍台演習引國際矚目 日本外務省：已向中方傳達擔憂

日本外務省今（31）日針對中國軍隊近期在台灣周邊實施的軍事演習發表外務報導官談話。外務報導官北村俊博表示，此舉升高了台灣海峽的緊張局勢，日本政府已向中國方面傳達了日方的擔憂。

北村俊博在談話中指出，本次中國軍隊在台灣周邊的軍事演習，是加劇台海緊張的行為。他重申，日本政府的一貫立場是期待台灣問題能透過對話和平解決。

此外，北村俊博也強調，台灣海峽的和平與穩定對整體國際社會至關重要，日本政府今後將持續以高度關注注視相關局勢的發展。



更多風傳媒報導

