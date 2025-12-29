共軍圍台演習 卓揆：認為中國還有善意的幻想終將破滅

行政院長卓榮泰出席115年文化幣宣告記者會。(記者王藝菘攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕中國共軍解今(29)日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演，並宣布明日在台海周邊演習。對此，行政院長卓榮泰表示，中國此舉將成為國際公敵，而任何投降式的行為，都將自取其辱；認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅而徒勞無功。

卓揆下午出席115年文化幣宣告記者會時，媒體問及政府對中共軍演的因應作為，卓揆表示，「中華民國政府嚴厲地要求，中共當局應該停止所有的演習。如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。其次，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的威脅，否則中國必將成為國際公敵。」

廣告 廣告

卓揆指出，中國刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北上海雙城論壇舉行之際，刻意舉行這種惡意的演習，正足以證明2件事情：「第一，中國正無所不用其極地，用盡各種手段在分化我們，在造成我們社會的對立。國人必須明察，大家必須冷靜。第二，這樣的行為在我們看來，無論是附和其『九二共識』、『一國兩制』的任何投降式的行為，都將自取其辱。而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅而徒勞無功。」

卓揆也呼籲國人：「唯有團結、沒有敵人，唯有實力、才有和平。朝野各界一致把中央政府總預算以及國防特別預算嚴審的通過，國家才有實力，社會才會團結。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

正逢中共正義使命軍演 自由時報軍事節目「台海情勢簡報室」今上線

獨家》中國「正義」演習橫行海空！囂張嗆我軍「立即離開」霸道行徑引憤慨

自由說新聞》中共軍演打臉國民黨！網神回酸爆、專家曝「8字」預言

