共軍圍台演訓！海巡幫救失火中國漁船 管碧玲：要不去救我做不到

中國進行「聯合戰備警巡」騷擾我國，然在15日海巡署接獲中國「閩東漁61227」漁船，在台北港西北方28浬海域失火並以無線電求救，海巡新竹艦隨即到場滅火，並戒護15名中國船員到另艘中國漁船接駁。海委會主委管碧玲今（20）日表示，基於人道立場與海上安全必須這樣做，中國的騷擾就是譴責，「我們明知一碼歸一碼，你要我不去救我也做不到」。

海巡署表示，中國假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，海巡署也陸續偵獲中國漁船接近我國西北海域，新竹艦15日在巡弋防止中國船隻進入我國海域時，接獲中國「閩東漁61227」漁船失火以無線電VHF 16頻道求救，秉持人道救援，立即趕赴現場，以消防水柱展開滅火，防止火勢蔓延危害船員生命，並戒護船上15名中國船員由附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。



海巡署指出，新竹艦及時應處控制火勢，惟入夜後因海象不佳，現場濃煙密布及能見度低等因素改以現場監控，並同步通報北部航務中心發布礙航公告。16日清晨6時許，失火船隻已由另一艘中國「閩霞漁01467」漁船拖帶往西航向中國，新竹艦持續監控，並於11時許陸船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。

管碧玲上午前往立法院內政委員會進行海委會業務報告前受訪表示，基於人道和海上安全必須這樣做，該執法的我方也沒有手軟。兩岸對峙部分，「我們心裏恨、牙癢癢」，中國一直來騷擾就是嚴厲譴責，「我們明知一碼歸一碼，你要我不去救我也做不到」，希望大家都有共同的價值。

另針對海委會修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦，管碧玲指出，新船一直造、需要人力，所以規定一定要修。她強調，許多同仁因為制度問題而需做出犧牲，如警職跟文職人員待遇不同，擔任署長會請辭警職身份，願意到船上擔任艦長也會失去警職身份，因此調整不合理制度，又如原本只能由文職，但事實上由警職擔任船上幹部等情，因此一定要把規定修正，對同仁才公平，跟所謂兩岸情勢緊張並不相關。

