共軍圍台軍演升溫 川普回應：不相信習近平會動武

中共解放軍近日宣布在台灣周邊啟動代號「正義使命-2025」的軍事演習，並進行實彈射擊，引發國際關注。對此，美國總統川普29日公開回應表示，他掌握相關情況，但不相信中國國家主席習近平會進犯台灣，強調自己「並不擔心」，認為這類演習在台海地區並非首次出現。

川普29日在佛羅里達州海湖俱樂部與以色列總理內坦亞胡會面，在受訪時被問及共軍最新動態。川普表示，習近平並未向他提及此次軍演細節，「而且我也不覺得他會特別告訴我」，但他本人有注意到相關消息。他直言，不認為中國會採取實際行動侵犯台灣。

川普進一步指出，中國過去20年至25年間，長期在台海周邊進行海上軍事演習，「甚至有些規模比這次還要大」，外界如今看待此事的角度或許不同，但在他眼中，這類行動並非新鮮事，因此沒有讓他感到憂慮。

面對記者追問是否曾就此事與習近平討論，川普再度強調兩人關係良好，但「他沒有告訴我任何事情」，也重申此事「完全沒有讓我擔心」。

