共軍圍台軍演原因曝光 環球時報譏台灣毫無準備

大陸「環球時報」譏諷我方，對大陸軍演「毫不知情、毫無準備」。

中共解放軍東部戰區今天（29日）早上宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。大陸環球時報譏諷，針對這次大規模演習，台灣方面竟然完全不知情，也毫無準備。（葉柏毅報導）

據環球時報報導，解放軍這次軍演，是針對美國12月17日宣佈對台灣出售價值超過111億美元的武器裝備。報導指出，美國這次對台軍售金額，創歷史之最。報導也說，大陸方面一再重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，任何在台灣問題上越線挑釁的行徑，都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台軍售的企業和個人，都要為其錯誤付出代價。

廣告 廣告

報導也說，針對解放軍東部戰區這次大規模演習，台灣事前竟然完全不知情，賴清德在28日在接受台灣媒體採訪時，還展示台灣軍備局209廠現場，並展示台灣的防務成果，結果「話音未落，就遭打臉」。

環球時報並指出，台灣「防務部門」更是大言不慚地說，針對大陸軍事行動制定戰備應變程序，隨時做好應對解放軍的突襲準備，結果證明，台灣方面其實是「毫無準備」。