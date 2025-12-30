共軍圍台軍演外界憂供電 台電董座曾文生：天然氣船都有順利進港 供電無虞

共軍圍台軍演，台電董事長曾文生表態，今早天然氣船都順利靠港，供電備轉容量率也在10%以上。吳馥馨攝



中共再次圍台軍演，台電董事長曾文生今（30）日表示，今早天然氣船都有順利進港，台電原本也都做好能源儲備，現在是冬天，最近備轉容量率也都超過10%，供電無虞。

曾文生還說，台電也會密切觀察軍演後續的狀況，並繼續努力加強能源儲備。

台電今天舉行電力未來式記者會，曾文生出席受訪做以上表述。台電發言人黃美蓮也說，政府平日就已經在積極確保能源供應安全，就燃煤部分，台電安全存量天數都高於法定30天的規範，最高可達40幾天。

至於天然氣存量方面，黃美蓮表示，台電公司積極與中油公司聯繫配合，以確保能源儲備及電力供應。

