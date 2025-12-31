共軍圍台軍演引國際關注！歐美日韓等國反應曝

國防部30日公布共軍軍演資訊，其中29日上午6時至30日上午6時，偵獲共機130架次，創下單日共機擾台「次高紀錄」。李奇叡攝

中國解放軍東部戰區29日無預警宣布，動員陸海空及火箭軍於台灣海峽及周邊海域展開「正義使命－2025」聯合軍事演習，並於30日將進行實彈射擊；國防部指出，29日上午6時至30日上午6時，偵獲共機130架次，創下單日共機擾台「次高紀錄」。而共軍圍台軍演也引起國際社會高度關注。

中共29日無預警宣布針對台灣進行軍演，國防部指出，29日上午6時至30日上午6時，偵獲共機130架次，僅次於2024年中共「聯合利劍-2024B」軍演時153架次的紀錄，創下單日共機擾台次高紀錄；對此次中共圍台軍演，引起國際關注：

歐盟

歐盟對外事務部（EEAS）於當地時間30日緊急發布聲明，發言人首先指出，中國近期的軍事演習進一步升高了台海緊張局勢，危及國際和平與穩定；然而台海的和平與穩定，對於區域乃至全球的安全與繁榮具有「戰略重要性」（strategic importance）。

廣告 廣告

歐盟呼籲各方保持克制，避免任何可能進一步升溫局勢的行動，並主張爭端應透過兩岸對話來解決；聲明同時提及，「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益」，反對任何單方面改變現狀的行為，「尤其是透過武力或脅迫手段」。

英國

英國外交部發布聲明，一名發言人指出，中國本週在台灣周邊舉行的軍事演習「加劇兩岸緊張及局勢升高的風險」，他重申英國政府立場，台灣議題應由台灣海峽兩岸人民透過「具建設性的對話」和平解決，而非武力威嚇、動用武力或脅迫。

英國政府強調，不支持任何單方面企圖改變台海現狀的行為，也不支持任何可能「破壞現狀穩定」的活動。

法國

法國外交部針對中共軍演表示，「法國呼籲各方避免任何升高情勢的舉措」，並指出台海和平穩定「對全球安全與繁榮至關重要」。

德國

德國外交部表示，台灣海峽的和平與穩定，對區域及國際安全與繁榮具有戰略重要性，「任何改變現狀的行為都必須以和平方式進行，並經由各方同意」，德國政府呼籲應保持克制並展開對話，同時指出這些行動「正在升高緊張局勢，並危及台灣海峽穩定」。

美國

美國總統川普對此表示已看到相關情況，而中國國家主席習近平沒有告訴他任何消息，川普指出「我也不認為他真的會這麼做」，且中國海軍已在區域軍演20年，一點也不擔心。

至於民主黨籍聯邦眾議員、眾院台灣連線共同主席史丹頓（Greg Stanton）在社群平台X發文表示，若中國認為升高軍事演習能嚇阻華府對台支持，顯然誤判了美國的決心及美台經濟、安全夥伴關係日益增強的實力。

共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）也於X發文表示，中國針對入侵台灣的演練持續升高，美國必須緊急行動「加速生產以支持近期對台灣的軍售」，並落實國會授權的「總統撥款權」及「台灣安全合作倡議」資金，用於關鍵軍事能力建設；共和黨聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）則表示，美國與台灣同一陣線，「將持續反對脅迫、侵略及威脅區域穩定的行為」。

日本

日本媒體《共同社》報導，針對中國在台灣附近舉行軍演一事，日本已向中方表達關切。

韓國

韓國外交部發言人朴一指出，韓國希望「兩岸關係能透過對話與合作，朝和平方向發展」，將持續關注相關動態，同時「以朝鮮半島的和平與穩定為優先」，並透過外交努力促進韓國國家利益。

菲律賓

菲律賓駐台代表彭科蓉透過聲明表達關切，並強調各方應以最大程度克制，避免升高情勢。



回到原文

更多鏡報報導

當老闆好難！招募25人竟被24人騙薪水 員工還同時入職3家公司

遊客抵「張美阿嬤農場」遭攔截！爆分家搶客 官方2度發文：阿嬤只有1.0

46歲女歌手遭爆當小三！走廊甜蜜親吻畫面流出 急退選秀節目道歉