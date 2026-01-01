共軍圍台軍演引關切 美國務院重申反對片面武力改變台海現狀

美國國務院針對共軍環台軍演發表聲明，認為中共的軍事行動不必要的升高區域緊張情勢。（翻攝維基百科）

美國國務院針對共軍日前在台灣周邊展開大規模軍演發表聲明，直指相關軍事行動與言論不必要地升高區域緊張情勢，敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，改以有意義的對話處理分歧。美方強調，支持台海和平穩定，反對任何一方以武力或脅迫方式，片面改變現狀。

共軍東部戰區於台北時間去年12月29日宣布，在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東海空域展開「正義使命－2025」演習，並於30日在指定區域實施實彈射擊，31日宣布結束。台灣國防部指出，演訓期間共偵獲14艘共艦、8艘公務船及130架次共機，其中90架次逾越中線，且共軍福建地區遠火部隊射擊的落彈區，散布於台灣24浬線周邊。

在日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國相繼表達關切後，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）於1日發布聲明指出，中國針對台灣及區域其他國家的軍事活動和相關修辭，已不必要地升高緊張情勢。聲明中重申，美國敦促北京保持克制，停止對台軍事壓力，與台灣展開有意義的對話。

皮戈特強調，美國長期支持台海和平與穩定，反對任何一方單方面改變現況，包括透過武力或脅迫的方式。相關立場，也與美方一貫政策一致。

